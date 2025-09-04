Αιτωλοακαρνανία: Σύλληψη 56χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς

Σε σύλληψη 56χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε χωριό του Δήμου Αγρινίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το βράδυ της Τρίτης, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Αφού αποχώρησε, επέστρεψε στο σπίτι του, πήρε ένα κυνηγετικό δίκαννο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, σκορπίζοντας ανησυχία και πανικό στους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι και οι θαμώνες του καφενείου ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, με το επεισόδιο να λήγει χωρίς τραυματισμούς.

Το επόμενο πρωί, Τετάρτη, αστυνομικοί εντόπισαν τον 56χρονο στην οικία του και τον συνέλαβαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο,

23 φυσίγγια,

και επτά κάλυκες.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της πράξης του.