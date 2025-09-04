«Έπεσε» η Google – Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν

Σε δεκάδες χώρες τα προβλήματα

Εκατοντάδες έως χιλιάδες χρήστες σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τουρκία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης ανέφεραν διακοπές σε δημοφιλείς υπηρεσίες της Google. Ειδικότερα, φαίνεται πως «έπεσαν» πλατφόρμες όπως το YouTube, το Gmail, η Αναζήτηση (Search), το Google Maps, και το Google Drive. Τα προβλήματα περιλάμβαναν αδυναμία φόρτωσης, λάθη 5xx (server errors), και γενική αποτυχία σύνδεσης στις πλατφόρμες.

Δημοσίευμα από την Bianet αναφέρει ότι πρόκειται για διακοπές τουλάχιστον σε 24 χώρες, με επιβεβαιωμένα προβλήματα σε Gmail, YouTube, Gemini, Analytics, Search και Maps Σύμφωνα με το PiunikaWeb, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα στην Τουρκία και εξαπλώνονται γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.