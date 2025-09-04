«Έπεσε σαν χάρτινος πύργος»: Τριήμερο πένθος και χάος μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια»

«Τρέχουν» οι έρευνες στην Πορτογαλία για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με το τελεφερίκ «Γκλόρια», όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία παρέμειναν επί ώρες στο σημείο στη Λισαβόνα, καθώς ξεκίνησαν οι παράλληλες έρευνες -από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, την εθνική αρχή ασφάλειας μεταφορών, αλλά και την εγκληματολογική αστυνομία.

Ο επικεφαλής της δημοτικής εταιρείας συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris, επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος αργά το βράδυ της Τετάρτης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί τόσο οι μεγάλοι τετραετείς και οι ενδιάμεσοι διετείς έλεγχοι, όσο και οι τακτικές καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες συντηρήσεις, γράφει το BBC.

«Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος»



Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί στην απότομη κατηφόρα και να καταλήξει πάνω σε κτίριο.

Αρκετά άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών για να απεγκλωβιστούν. Παραμένει ασαφές πόσοι επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο όχημα τη στιγμή του δυστυχήματος, που σημειώθηκε κοντά στη Λεωφόρο της Ελευθερίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει το χαρακτηριστικό κίτρινο βαγόνι αναποδογυρισμένο και σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο, ενώ καπνός φαίνεται να γεμίζει τον αέρα και άνθρωποι να τρέχουν για να απομακρυνθούν.

«Ήταν εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Observador. «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε γιατί νομίζαμε ότι θα συγκρουστεί με το κάτω βαγόνι», δήλωσε η Τερέζα ντ’ Αβό. «Τελικά βγήκε από τη στροφή και έπεσε πάνω σε κτίριο».

Άλλη μάρτυρας ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το όχημα «κατρακύλησε με τεράστια ταχύτητα» πριν συντριβεί σε κτίριο. «Χτύπησε με απίστευτη δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, δεν είχε φρένα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές της Λισαβόνας τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια. Παρ’ όλα αυτά, το Observador μετέδωσε ότι ένα καλώδιο φαίνεται να αποσυνδέθηκε, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στο κτίριο.

Οι διεθνείς αντιδράσεις και το ιστορικό του τελεφερίκ



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «σοκαρισμένος από το τρομερό δυστύχημα».

Το τελεφερίκ τύπου funicular είναι ένα σιδηροδρομικό σύστημα που επιτρέπει την κίνηση σε απότομες κλίσεις. Τα δύο βαγόνια του «Γκλόρια» κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες και είναι συνδεδεμένα σε αντίθετες άκρες ενός συρματόσχοινου: όταν το ένα κατεβαίνει, με το βάρος του ανεβάζει το άλλο.

Το «Γκλόρια» αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λισαβόνας. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα. Τα εμβληματικά κίτρινα βαγόνια του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης με τις ανηφορικές της γειτονιές, ανεβαίνοντας τους πλακόστρωτους δρόμους.

Η συγκεκριμένη γραμμή που κατέληξε στο δυστύχημα διανύει περίπου 275 μέτρα, από την πλατεία Restauradores στο κέντρο της πόλης έως το γραφικό Bairro Alto, σε ένα ταξίδι τριών λεπτών. Εκτός από τους κατοίκους, χρησιμοποιείται ευρέως και από τουρίστες -και ιδιαίτερα στο τέλος του καλοκαιριού, όταν η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας είναι κατάμεστη από επισκέπτες.

Εθνικό πένθος