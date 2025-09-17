Σεισμός τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 03.11, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 15,6 χιλιόμετρα.