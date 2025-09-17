Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σεισμός τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά

Μετά τις 3 το πρωί

 Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 03.11, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 15,6 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις