Σεισμός τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά

Μετά τις 3 το πρωί
Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 03.11, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 15,6 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr