Δράμα: Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγική επίθεση αρκούδας σε πεζοπόρο

Στη δημοσιότητα ήλθε βίντεο του πεζοπόρου από τη Δράμα, λίγο πριν του επιτεθεί αρκούδα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα και να χάσει τη ζωή του στις αρχές Ιουνίου.

Ο 61χρονος κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο την αρκούδα που βρέθηκε στον δρόμο του, καθώς βρισκόταν σε πεζοπορία με φίλο του, στο Φρακτό Δράμας.

Στο βίντεο απεικονίζεται η εμφάνιση του ζώου την ίδια ώρα που ο ένας εκ των δύο πεζοπόρων, ακούγεται να να προτρέπει τον άλλο να ρίξουν σπρέι.

« Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει, καθώς το ζώο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα του κινητού. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου».