Δράμα: Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγική επίθεση αρκούδας σε πεζοπόρο

Ο 61χρονος κατέγραψε τα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που είδε την αρκούδα μέχρι και την πτώση του στη χαράδρα από όπου ανασύρθηκε νεκρός μετά από ώρες
Στη δημοσιότητα ήλθε βίντεο του πεζοπόρου από τη Δράμα, λίγο πριν του επιτεθεί αρκούδα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα και να χάσει τη ζωή του στις αρχές Ιουνίου.
Ο 61χρονος κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο την αρκούδα που βρέθηκε στον δρόμο του, καθώς βρισκόταν σε πεζοπορία με φίλο του, στο Φρακτό Δράμας.
Στο βίντεο απεικονίζεται η εμφάνιση του ζώου την ίδια ώρα που ο ένας εκ των δύο πεζοπόρων, ακούγεται να να προτρέπει τον άλλο να ρίξουν σπρέι.
« Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει, καθώς το ζώο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα του κινητού. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου».
Ο σκύλος που είχαν μαζί τους οι δύο άνδρες άρχισε γαυγίζει και η αρκούδα άρχισε να τρέχει. Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε μία φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη» για να ακουστεί μετά ήχος που παραπέμπει σε ρίψη σπρέι. Ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», ακούγεται ξανά στο βίντεο.
Στα επόμενα πλάνα, καταγράφεται η πτώση του 61χρονου στη χαράδρα.
Το χρονικό της επίθεσης της αρκούδας
Το συμβάν σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, την ημέρα που οι δύο φίλοι πήγαν για πεζοπορία στο δάσος του Φρακτού και δέχθηκαν επίθεση από την αρκούδα.
Η περιοχή είναι απαγορευμένη για είσοδο, καθώς προορίζεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, όπως εξήγησε ο Σπύρος Ψαρούδας, διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».
Οι δύο πεζοπόροι ήθελαν να προσεγγίσουν το μαχητικό αεροσκάφος που βρέθηκε σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση, 77 χρόνια μετά την πτώση του. Είχαν μαζί τους σπρέι πιπεριού, το οποίο χρησιμοποίησαν για να απωθήσουν την αρκούδα, αλλά το ζώο επιτέθηκε στον έναν και τον έριξε στο γκρεμό.
Οι δύο άνδρες, κάτοικοι Δράμας, είναι έμπειροι πεζοπόροι και γυμναστές. Μετά την επίθεση, ο άνδρας που σώθηκε κάλεσε το 112 για να δώσει τις συντεταγμένες τους, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους, καθώς το σημείο ήταν πολύ δύσβατο.
