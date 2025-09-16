Δράμα: Καρέ-καρέ η μοιραία επίθεση αρκούδας στον 61χρονο ορειβάτη – Βίντεο-ντοκουμέντο

Καρέ καρέ τον θάνατό του κατέγραψε ο 61χρονος ορειβάτης ο οποίος μετά από επίθεση από αρκούδα στο στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα τον περασμένο Ιούνιο, τραυματίστηκε θανάσιμα από πρώτη σε γκρεμό.

Στο συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο , ο ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης- που σκοτώθηκε στις 9 Ιουνίου 2025 όταν αρκούδα στη Δράμα τον έσπρωξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 150 μέτρων- καταγράφονται οι τελευταίες εικόνες που είδε ο άτυχος άνδρας.

Ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρός.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι ορειβάτες εντοπίζουν την αρκούδα. Ο Χρήστος Σταυριανίδης μάλλον μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στιγμές αργότερα, εκτυλίσσονται σκηνές από ταινία. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαυγίζει

«Ρίξε Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα.