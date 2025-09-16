Αιγάλεω: Με «βαρύ» ποινικό παρελθόν ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο ίδιος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Σύρου υπηκόου, όμως είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι επιθέσεις στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος προκάλεσε αναστάτωση στο Αιγάλεω παρενοχλώντας τρεις γυναίκες, δύο ανήλικες και μία 58χρονη. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, αλλά και οι μαρτυρίες των θυμάτων, δείχνουν τον τρόμο που έζησαν.

Η πρώτη επίθεση έγινε σε μία 14χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό, την οποία αγκάλιασε, έριξε στο έδαφος και έφτυσε πριν τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να της ανασαίνει στο αυτί, σοκάροντάς την.