Αιγάλεω: Με «βαρύ» ποινικό παρελθόν ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Κατηγορείται για εμπρησμό στον Υμηττό- Μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό.
Ο ίδιος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Σύρου υπηκόου, όμως είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Οι επιθέσεις στο Αιγάλεω
Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος προκάλεσε αναστάτωση στο Αιγάλεω παρενοχλώντας τρεις γυναίκες, δύο ανήλικες και μία 58χρονη. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, αλλά και οι μαρτυρίες των θυμάτων, δείχνουν τον τρόμο που έζησαν.
Η πρώτη επίθεση έγινε σε μία 14χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό, την οποία αγκάλιασε, έριξε στο έδαφος και έφτυσε πριν τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να της ανασαίνει στο αυτί, σοκάροντάς την.
Το τρίτο θύμα ήταν μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία της, όπου κατέβασε το παντελόνι του και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα.
Το παρελθόν του 32χρονου
Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας ευθύνεται και για τον εμπρησμό στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου. Η ταυτοποίησή του έγινε ύστερα από μαρτυρίες, υλικό από κάμερες και ευρήματα που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε έρευνα που διήρκεσε τρεις μήνες. Τα στοιχεία τον συνδέουν όχι μόνο με τη φωτιά στον Βύρωνα, αλλά και με ακόμη τρεις εστίες στην ίδια περιοχή. Στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από ειδικό ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Και τα τρία θύματα τον έχουν ήδη αναγνωρίσει. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται στη χώρα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και αντιμετωπίζει πλέον βαρύ κατηγορητήριο τόσο για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω όσο και για την εμπλοκή του στους εμπρησμούς στον Υμηττό.
