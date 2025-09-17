Δραματικές στιγμές στη Γάζα που καίγεται- Το Ισραήλ ισοπεδώνει κτίρια

Οι εκρήξεις και οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο μεγαλοι που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε μεγάλη χερσαία επίθεση στη Γάζα, αψηφώντας τη διεθνή καταδίκη, την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη υπό καταιγισμό βομβαρδισμών. Η χερσαία εισβολή ξεκίνησε από τα περίχωρα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και την καταστροφή πολυώροφων κτιρίων την τελευταία εβδομάδα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה<br><br>במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.<br><br>הכוחות המתמרנים… <a href="https://t.co/PLJFYAERzd">pic.twitter.com/PLJFYAERzd</a></p>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) <a href="https://twitter.com/idfonline/status/1967988542489129362?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έγραψε: «Η Γάζα καίγεται», τονίζοντας ότι οι IDF «χτυπούν τρομοκρατικές υποδομές» και εργάζονται για την «απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς». Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση «κρίσιμο στάδιο» του πολέμου, βλέποντας τη Γάζα ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς. Ανθρωπιστική κρίση και διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικοί φορείς προειδοποιούν ότι η επίθεση θα επιδεινώσει την ήδη δραματική κατάσταση, με τμήματα της Γάζας να έχουν κηρυχθεί επισήμως σε λιμό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στη Γάζα και τα περίχωρά της, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι μόνο το 40% έχει εγκαταλείψει την περιοχή.

Την Τρίτη, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι «στοχοποιήθηκαν συλλογικά λόγω της ταυτότητάς τους». Το Ισραήλ απέρριψε «κατηγορηματικά την παραμορφωμένη και ψευδή έκθεση». Εικόνες καταστροφής και μαρτυρίες

Οι βομβαρδισμοί άφησαν πίσω κατεστραμμένα σπίτια και χιλιάδες άμαχους σε φυγή. Στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, σπίτια ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς, ενώ κάτοικοι μετέφεραν ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντά τους. «Φόβος, φόβος, μόνο φόβος. Εκρήξεις πάνω από τα κεφάλια μας όλη μέρα», είπε ο Μάισαρ Αλ Αντγουάν, κάτοικος της Γάζας. Η Ραουάν Αλ Σαλμόνι, μητέρα τεσσάρων παιδιών, περιέγραψε ότι νόμιζε πως θα πεθάνει: «Είπαμε στον Θεό, θα πεθάνουμε εδώ. Είναι θαύμα που σωθήκαμε». Διεθνείς αντιδράσεις για την ισραηλινή επιχείρηση

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την εισβολή: «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει τώρα». Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε έκκληση για παγκόσμια παρέμβαση, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου». Παρά τις αντιδράσεις, οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ στηρίζουν ανοιχτά το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει στην Ιερουσαλήμ: «Μπορεί να χρειαστεί τελικά μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση για να εξαλειφθεί η Χαμάς». Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά χαρακτήρισε την Τρίτη τη νέα χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα «φρικτή». «Επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει να τηρεί το διεθνές δίκαιο».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel’s new ground offensive in Gaza City is horrific. It worsens the humanitarian crisis and jeopardizes the release of the hostages. The Government of Israel must adhere to international law.</p>— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) <a href="https://twitter.com/CanadaFP/status/1968083131728269780?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>