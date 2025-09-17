Καιρός: Επιμένουν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες - Πότε έρχονται βροχές

Η αλλαγή του καιρού φαίνεται πως έρχεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου , σύμφωνα με τους χάρτες της υπηρεσίας προβολής δεδομένων πρόγνωσης καιρού wxcharts.com.

Το σκηνικό θα παραμείνει το ίδιο για το επόμενο 10ήμερο, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων, με κάποιες βροχές προς τα δυτικά και βόρεια.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσει ο καιρός μέχρι και την Κυριακή αν και από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση στον υδράργυρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook του μετεωρολόγου Νίκο Καντερέ: «το καλοκαιράκι, όπως είχαμε επισημάνει,θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου με τις λιακάδες, τις κανονικές θερμοκρασίες και τους ετησίες(μελτέμια) προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για προγραμματισμό εργασιών ακόμη και διακοπών. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα, οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το Φθινόπωρο καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες, ύστερα από την ανομβρία, χωρίς προς το παρόν να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Πλησίασε τους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα την Τρίτη 16/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους στους 33-34°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λίνδο με 34.8 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Ο Καιρός σήμερα

Αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδων μετά τις απογευματινές ώρες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 11 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τα βόρεια τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ σημαντική ενίσχυση των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.