Θέαμα στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Γάλλοι αλπινιστές «κρεμασμένοι» για επιθεώρηση και συντήρηση

Εντυπωσιακό θέαμα προσφέρουν αυτές τις ημέρες οι Γάλλοι αλπινιστές που εργάζονται στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, πραγματοποιώντας εξειδικευμένες εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης.

Οι ειδικοί τεχνικοί, δεμένοι με σχοινιά και εξοπλισμό αναρρίχησης, βρίσκονται κυριολεκτικά «κρεμασμένοι» από τη γέφυρα, προσελκύοντας τα βλέμματα οδηγών και περαστικών.

Οι θεαματικές αυτές εργασίες αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της παραχωρησιούχου εταιρείας, με στόχο τη διατήρηση της υψηλής ασφάλειας και λειτουργικότητας του εμβληματικού έργου που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο.