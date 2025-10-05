Global Sumud Flotilla: Επιστρέφουν τη Δευτέρα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές

Επιστρέφουν την Δευτέρα στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες πολίτες, μέλη του στολίσκου για την Γάζα, που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές μετά τη σύλληψή τους.

Όπως γνωστοποίησε το Ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής (5/10), οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο Δευτέρα και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».