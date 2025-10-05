Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο στην Αγίας Σοφίας

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο στην ...

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα παρέσυρε ανήλικο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Αιτωλοακαρνανία: Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνομένος, τραυματίας τροχαίου στον Αχελώο

Μιρέλα Ρούτσι: «Νιώθω ντροπή- Αυτός ο αγώνας είναι όλων μας»

Λευκάδα: Δικυκλίστρια έχασε τη ζωή της μετά από εκτροπή του οχήματός της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παράσυρση Ανήλικος Αγία Σοφία Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις