Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο στην Αγίας Σοφίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα παρέσυρε ανήλικο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.