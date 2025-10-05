Αιτωλοακαρνανία: Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνομένος, τραυματίας τροχαίου στον Αχελώο

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του τραυματία του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν τις δυο το μεσημέρι σε αγροτικό δρόμο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου Αιτωλαο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , είναι περίπου 45 ετών από περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου, όμως η κατάστασή του είναι πολύ δύσκολη.

Σύμφωνα με το agriniopress έχει ήδη διασωληνωθεί και οδηγείται στον αξονικό τομογράφο.