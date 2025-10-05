Αιτωλοακαρνανία: Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνομένος, τραυματίας τροχαίου στον Αχελώο

Ο 45χρονος έχει ήδη διασωληνωθεί και οδηγείται στον αξονικό τομογράφο
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του τραυματία του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν τις δυο το μεσημέρι σε αγροτικό δρόμο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου Αιτωλαο.
Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , είναι περίπου 45 ετών από περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου, όμως η κατάστασή του είναι πολύ δύσκολη.
Σύμφωνα με το agriniopress έχει ήδη διασωληνωθεί και οδηγείται στον αξονικό τομογράφο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr