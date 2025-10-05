Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιτωλοακαρνανία: Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνομένος, τραυματίας τροχαίου στον Αχελώο

Αιτωλοακαρνανία: Σε κρίσιμη κατάσταση, δ...

Ο 45χρονος έχει ήδη διασωληνωθεί και οδηγείται στον αξονικό τομογράφο

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του τραυματία του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν τις δυο το μεσημέρι σε αγροτικό δρόμο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου Αιτωλαο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , είναι περίπου 45 ετών από περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου, όμως η κατάστασή του είναι πολύ δύσκολη.
Σύμφωνα με το agriniopress έχει ήδη διασωληνωθεί και οδηγείται στον αξονικό τομογράφο.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Έρχεται η «Barbara» από το βράδυ με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Μυτιλήνη: Βρέφος με εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε από δίσκο σερβιτόρας

Αγρίνιο: Άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις