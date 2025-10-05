Back to Top
Λευκάδα: Δικυκλίστρια έχασε τη ζωή της μετά από εκτροπή του οχήματός της

Επέστρεφε στο σπίτι της, από τη δουλειά της

Θανατηφόρο τροχαίο, αργά το βράδυ του Σαββάτου στο δρόμο προς τα Χαραδιατικα με 65χρονη γυναίκα που οδηγούσε μοτοποδήλατο να χάνει τη ζωή της.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας που διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Η Ε.Μ επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά της σε χώρο εστίασης στο Νυδρί με το μοτοποδήλατο της όπου για άγνωστους λόγους εξετράπη της πορείας της και έφυγε από το δρόμο, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

