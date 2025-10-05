Σύμη: Πατρινοί και Αιγιώτης λιμενικοί πρωταγωνιστές σε διάσωση 6 Ρώσων ναυαγών- ΦΩΤΟ

Το πατρινό σκάφος και οι πατρινοί κομάντο του Λιμενικού ήταν αυτοί που τόλμησαν και με αυτοθυσία έσωσαν τη ζωή των έξι Ρώσων ναυαγών που διασώθηκαν πριν από λίγες ημέρες στα ανοιχτά, έξω από τη Σύμη, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Το σκάφος ήταν το ΠΛΣ 1095, με τέσσερα άτομα πλήρωμα, άπαντες ένστολοι που ανήκουν στη δύναμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, ο δε Κυβερνήτης του λιμενικός είναι Αιγιώτης, ενώ και το πλωτό μέσο ανήκει στην Διεύθυνση Ασφάλειας του Κ.Λ.Π. και επιχειρεί εδώ και δύο περίπου μήνες στη Σύμη.

Ήταν λοιπόν αυτοί οι Λιμενικοί που αψήφησαν τον άμεσο κίνδυνο, καθώς οι συνθήκες και κυρίως οι κλιματολογικές (θαλασσοταραχή και άνεμοι 7 μποφόρ) ήταν πολύ δύσκολες. Απέπλευσαν αμέσως για τον τόπο συμβάντος, μετά την ενημέρωση ότι σκάφος έπιασε φωτιά και βούλιαζε και οι επιβαίνοντες έριξαν λέμβο στη θάλασσα και επιβιβάστηκαν σε αυτήν για να σωθούν αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν τις άγριες καιρικές συνθήκες και τα τεράστια κύματα, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Και οι έξι Ρώσοι ναυαγοί διασώθηκαν από τους πατρινούς Λιμενικούς και γύρισαν ασφαλείς στη στεριά. Ενώ ο Δήμος Σύμης ανέλαβε και φρόντισε για όλα τα υπόλοιπα, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και ετοιμότητα. Ενώ και τους Πατρινούς Λιμενικούς φροντίζει διαρκώς και είναι δίπλα τους με κάθε τρόπο.