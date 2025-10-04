Ιερά Οδός: Ο 25χρονος είχε πλούσιο «βιογραφικό», από κλοπές έως αρπαγή ανηλίκων

Το επεισόδιο ξεκίνησε στην Ιερά Οδό όταν οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε STOP.

Ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας, μετά από έντονη διαμαρτυρία, επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, και στη συνέχεια διέφυγε. Το θύμα, πατέρας τριών παιδιών, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη και διεξάγει έρευνες για τη σύλληψή του.

Ο τραυματίας περιέγραψε λεπτομερώς τον φραστικό διαπληκτισμό που κατέληξε στην επίθεση.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει “ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;”. Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα;. Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν ασθενοφόρο και περιπολικά.

Σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό ο δράστης ανέβηκε στη μηχανή και διέφυγε από το σημείο με τους αστυνομικούς να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, για να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε.

19 φορές έχει συλληφθεί ο διανομέας

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega ο διανομέας αυτός δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές.

Ο 25χρονος έχει συλληφθεί συνολικά 19 φορές. Οι συλλήψεις είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Αναλυτικά:

-2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων,

-2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

-2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

-2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

-2019: Για ναρκωτικά,

-2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή.