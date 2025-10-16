Έβαλαν νέους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος σε επαγγελματίες της Πάτρας και δεν τους ξαναήρθε λογαριασμός!

Τον κίνδυνο να τους ζητήσουν τα λεφτά μαζεμένα αντιμετωπίζουν επαγγελματίες της Πάτρας οι οποίοι είδαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εγκαθιστούν στις επιχειρήσεις τους, νέους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.

Μόνο στην οδό Πανεπιστημίου, δύο επαγγελματίες διαπιστώνουν σοβαρές αρρυθμίες ως προς τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Σε μια περίπτωση μάλιστα επαγγελματίας δηλώνει στο thebest.gr πως ενώ μέχρι τον Ιούλιο πλήρωνε μήνα με τον μήνα τους λογαριασμούς που αντιστοιχούσαν στις καταναλώσεις του, εδώ και δύο μήνες αγνοείται οποιοδήποτε ειδοποιητήριο για να πληρώσει. Επι της ουσίας ο επιχειρηματίας ζητά να πληρώσει όμως στον πάροχό του δεν βλέπουν καμία κατανάλωση. Ο ίδιος ανησυχεί πως θα κληθεί να πληρώσει μαζεμένους λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ, όταν λειτουργήσει το σύστημα με τους νέους μετρητές.

Σε άλλη περίπτωση επαγγελματίας λαμβάνει μόνο ειδοποιήσεις για να πληρώσει έναντι και όχι εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Οι επαγγελματίες έχουν επικοινωνήσει πολλές φορές τόσο με τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και τους παρόχους τους, όμως έως σήμερα δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι νέοι μετρητές λειτουργούν αυτόματα, αποστέλουν επίσης αυτόματα τις μετρήσεις, ενώ δεν διαθέτουν κάποια ένδειξη (καντραν).