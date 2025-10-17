Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους

Ένας άνδρας έπεσε νωρίτερα από τον Πύργο Απόλλων στους Αμπελόκηπους και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 35χρονο που έπεσε από τον 24ο όροφο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος βρισκόταν στο καφέ του ορόφου μόνος του και μετά από κάποια λεπτά πήρε φόρα και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ όμως ο άνδρας εξέπνευσε.