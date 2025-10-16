Φοινικούντα: Το «βρεγμένο» κινητό, το περίεργο «τρίγωνο» και οι δύο μυστηριώδεις κλήσεις

Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων και οι κλήσεις που έγιναν πριν και μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις.

Ωστόσο, προκύπτει ένα «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» με δύο ακόμα άτομα να προστίθενται στον κύκλο των ερευνών. Την ίδια ώρα, οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για τον ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) είναι ένας 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία. «Επιβεβαιώνει την αρχική του θέση ότι δεν έφερε όπλο ο ίδιος και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Ο ίδιος έμεινε εκτός σκηνής εγκλήματος και ανέμενε στο δίκυκλο», δήλωσε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας.

Τον κατηγορούμενο 22χρονο ως φυσικό αυτουργό αναγνώρισε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, δηλαδή ο ανιψιός του θύματος. Ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε από την έρευνα των Αρχών που χαρτογράφησαν όλη την διαδρομή που ακολούθησε στην επιστροφή από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλλιθέα. Εκεί στάθμευσε το λευκό σκούτερ 500 μέτρα από το σπίτι του και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν δύο ημέρες μετά τη δολοφονία να επιστρέφει στο σημείο στάθμευσης του scooter και να απομακρύνεται οδηγώντας το.

Το «βρεγμένο κινητό» του ηθικού αυτουργού

Το τηλέφωνο του φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Αν και ο 22χρονος κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός ανέφερε ότι κίνητρο τους ήταν ο εκβιασμός για χρήματα και όχι η δολοφονία, οι Αρχές κρίνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Κίνητρο φέρεται να είχε ο ίδιος, αφού έκανε λόγο για την σεξουαλική του κακοποίηση κατά το παρελθόν από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε.

Τα μυστηριώδη τηλεφωνήματα του φερόμενου ηθικού αυτουργού

Η πιθανότητα να υπάρχει «τρίτο πρόσωπο» που εμπλέκεται στο διπλό φονικό, εξετάζεται καθώς δύο ακόμη άτομα προστέθηκαν στον κύκλο των ερευνών από τη συνεχιζόμενη ανάλυση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Ο ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία κλήση.

Οι αλληλοκατηγορίες των συνεργών- Πού χώρισαν οι δρόμοι τους

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του.

Το σίγουρο είναι ότι έφτασαν μαζί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ένα λεπτό αργότερα, ένας εξ αυτών εισήλθε στο κάμπινγκ και σκότωσε. Στη συνέχεια εξήλθε και αποχώρησαν μαζί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω πήραν διαφορετική πορεία.

Η διαδρομή του φερόμενου ως εκτελεστή έχει χαρτογραφηθεί από την Ελληνική Αστυνομία μέχρι και την Καλλιθέα, ωστόσο αυτό που μένει ακόμα μεγάλο ερωτηματικό είναι η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που παραδέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός, αυτός που παραδόθηκε δηλαδή στις αρχές.

Ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είχε ένα διαπληκτισμό με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια μπήκε στη θάλασσα.

Κολύμπησε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, μέχρι την Καλαμάτα. Το επόμενο απόγευμα, πήρε το ΚΤΕΛ και επέστρεψε στην Αθήνα. Προφανώς είναι κάτι που δεν πείθει τις αρχές και βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Πάντως, ο 22χρονος δήλωσε ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως τον άνθρωπο που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος.

Αίτημα αναπαράστασης στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των δύο αυτοπτών μαρτύρων, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, παναγιώτης Νταής. Η οικογένεια του 68χρονου διαμαρτύρεται για την σπίλωση της μνήμης του επιχειρηματία.