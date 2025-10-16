Δ. Κουρέτας για ευλογιά: Να ζητηθεί άμεσα η βοήθεια της Κομισιόν

Την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής στο ζήτημα της ευλογιάς επισημαίνει ο Πατρινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας και τονίζει την ανάγκη να ζητηθεί άμεσα βοήθεια από την Κομισιόν.

Μετά από επαφές στις Βρυξέλλες για το κρίσιμο ζήτημα της κτηνοτροφίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, σε δηλώσεις του, τονίζει, ότι απαιτείται άμεση κινητοποίηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν (DG AGRI), προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο εμβολιασμού.

«Πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα μια ισχυρή διαπραγματευτική επιστημονική ομάδα, η οποία θα συνομιλήσει απευθείας με όλους τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς, σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού, με τρόπο που να προστατεύει την εξαγωγή των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Να συζητηθεί με την Ε.Ε. η άμεση ανάπτυξη παραρτήματος ειδικού για την ευλογιά, στον Κανονισμό 2023/361, το οποίο θα καθορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις ενός προγράμματος εμβολιασμού και τους όρους διακίνησης των προϊόντων».

Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει, επιπλέον, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος και οι όποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν άμεσα. «H τρέχουσα στρατηγική δεν προστατεύει το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα. Η Κομισιόν είναι θετική και πρόθυμη να βοηθήσει- απλώς δεν της έχουμε ζητήσει τη βοήθεια που πρέπει», καταλήγει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.