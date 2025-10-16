«Γεννήθηκε χθες και θα το θανατώσουν»: Συγκλονίζει η κραυγή κτηνοτρόφου για τα μέτρα ευλογιάς

«Γεννήθηκε χθες και θα βάλουν ένα πιστόλι εδώ (σ.σ. έδειξε το κεφάλι του ζώου) και θα το σκοτώσουν. Κρατάω την ψυχραιμία μου, την οργή και τον θυμό και τα δάκρια μου κρατώντας αυτό το αρνάκι. Η Ελληνική Κτηνοτροφία, όπως την ονόμασα, σε λίγες μέρες δεν θα ζει. Όπως και όλα όσα είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας».

Ο κ. Καταφυγιώτης «φωνάζει» για τα πρωτόκολλα θανάτωσης των ζώων , τα οποία αφήνουν πίσω τους μια τραγική εικόνα. Αναφερόμενος στο αρνάκι που κρατούσε, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, είπε:

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος Βασίλης Καταφυγιώτης, ο οποίος, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μόλις γεννημένο αρνάκι, ξεσπάει κατά των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος ζήτησε να δει ο κόσμος την πραγματική διάσταση της κατάστασης, κατηγόρησε όσους έβγαλαν τις σχετικές αποφάσεις ως «ξεδιάντροπους και ψυχρούς εκτελεστές»:

«Δεν είναι γιατί εγώ θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό. Θέλω να δει ο κόσμος πόσο ξεδιάντροποι και ψυχροί εκτελεστές είναι αυτοί που έβγαλαν τις αποφάσεις και τα πρωτόκολλα. Επειδή αυτό το ζωάκι δεν θα ζει σε 2-3-5 μέρες, ας το ονομάσω Ελληνική Κτηνοτροφία γιατί δεν θα ζει σε κάποιον καιρό. Θα τη στείλετε και αυτή στον λάκκο».

Περιέγραψε, δε, μια αδιανόητα σκληρή σκηνή, με τους ίδιους τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι «την ώρα που σκότωναν τις μάνες, γεννούσαν τα αρνάκια».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θάψιμο των ζώων, το οποίο έγινε από την ίδια την οικογένεια, με την εξής φράση: «Σκότωναν οι γιατροί και ο πατέρας με τους γιους έθαβαν το ζώο».

Ο κ. Καταφυγιώτης ζήτησε να βρεθεί μια άλλη λύση, μια εναλλακτική, ώστε να διασωθεί η Ελληνική Κτηνοτροφία, λέγοντας με πόνο: «Αν υπάρχει ίχνος ντροπής και ψυχής μέσα σας, βρείτε μια άλλη λύση».