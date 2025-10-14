Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μέτρα πρόληψης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και ενίσχυση των σταθμών απολύμανσης

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , ότι, με βάση εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλα τα διερχόμενα βυτιοφόρα μεταφοράς γάλακτος, τα φορτηγά μεταφοράς ζωοτροφών και τα φορτηγά μεταφοράς ζώων προς σφαγή, είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν και να επιδεικνύουν, εφόσον τους ζητηθεί:

· Βεβαιώσεις απολύμανσης (με ημερομηνία αυτή των δελτίων αποστολής).

· Βεβαιώσεις διέλευσης από απολυμαντικούς σταθμούς.

· Ποδονάρια και στολή μιας χρήσης, φορητό εξοπλισμός απολύμανσης που να διασφαλίζουν την τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. από τους οδηγούς

Σημειώνεται ότι έχει εγκατασταθεί ένας επιπλέον σταθμός απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 17, σε επίπεδο Περιφέρειας. Οι σταθμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα, λειτουργούν στους Δήμους ως ακολούθως:

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΛΑΠΠΑ, ΑΠΙΔΕΩΝΑ

· ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

· ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΣΚΕΠΑΣΤΟ

· ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΚΟΠΤΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙ – ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ «ΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ»

· ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: ΣΤΑΝΟΣ

· ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ε.Ο ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

· ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙ)

Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΦΕΙΟΥ)

· ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΟΙΝΟΗΣ ΜΕ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ