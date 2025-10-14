Πάτρα: Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών

Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,8 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.

2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,3 γραμμάρια ηρωίνης.

3. Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2,7 γραμμάρια κάνναβης.