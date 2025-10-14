Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών

Πάτρα: Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για κατ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,8 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.
2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,3 γραμμάρια ηρωίνης.
3. Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2,7 γραμμάρια κάνναβης.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: 142 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Αχαΐα: Αντίδραση για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομίου

«Κλείνει» από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις Ναρκωτικά Αστυνομία

Ειδήσεις