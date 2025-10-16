Φοινικούντα: Ένταση και ρήξη μεταξύ των δραστών μετά το φονικό - Εξαφανισμένο το μηχανάκι

Οι δύο συλληφθέντες, που φέρονται να διέπραξαν το έγκλημα στη Μεσσηνία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

"Δεν έφερα όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν μπήκα στο κάμπινγκ", αυτή είναι η στάση που κρατά ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο νεαρός επιμένει πως ο φίλος του και φερόμενος ως ηθικός αυτουργός ήταν εκείνος που μπήκε στο κάμπινγκ του 68χρονου με ένα περίστροφο και πυροβόλησε έξι φορές δολοφονώντας εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, ενώ φέρεται την τελευταία σφαίρα να την έριξε στον ανιψιό του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής "Αλήθειες με τη Ζήνα" ο φερόμενος ως δράστης και οδηγός του σκούτερ με το οποίο διέφυγαν οι δύο από το σημείο του εγκλήματος, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όσο περίμενε έξω από το κάμπινγκ άκουσε τους πυροβολισμούς.

Τότε θύμωσε πάρα πολύ με τον συνοδηγό του σκούτερ, καθώς δεν έκανε αυτό που είχαν συμφωνήσει. Ο 22χρονος φέρεται να είπε πως είχαν συμφωνήσει ότι θα πάνε για να εκβιάσουν τον 68χρονο, ώστε να του αποσπάσουν χρήματα. Δεν γνώριζε καν ότι ο φίλος του είχε μαζί του όπλο και ότι ο ίδιος το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να βοηθήσει έναν φίλο που για πολύ καιρό του μιλούσε για την σεξουαλική κακοποίησή του από τον 68χρονο και τον είχε λυπηθεί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεαροί έφυγαν από το σημείο, όμως στη διαδρομή τσακώθηκαν, γιατί ο οδηγός του σκούτερ εναντιώθηκε για το γεγονός ότι ο φίλος του σκότωσε δύο ανθρώπους χωρίς να έχει ο ίδιος συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

"Aσε με εδώ, θα φύγω αλλιώς"

Τότε ο συνοδηγός φέρεται να του ζήτησε να τον αφήσει μες στη μέση του δρόμου λέγοντάς του "άσε με εδώ, θα φύγω αλλιώς". Εκεί λοιπόν χωρίστηκαν οι δρόμοι τους και εκείνη την ώρα φαίνεται ότι έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα που έχουν καταγράψει οι αρχές, προς κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως βοήθησε τον συνοδηγό να διαφύγει από το σημείο.

Άλλωστε αυτόπτης μάρτυρας έχει καταθέσει πως στον δρόμο προς Μεσσήνη, κοντά στο κάμπινγκ και μετά το φονικό, είχε δει ένα σκουρόχρωμο σκούτερ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Στη δημοσιότητα βγήκαν επίσης και τέσσερα νέα βίντεο με το ανοιχτόχρωμο σκούτερ στο οποίο επέβαιναν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Τα δύο πρώτα έχουν καταγραφεί στις 18:25 και 18:30 αντίστοιχα τη μέρα του εγκλήματος και δείχνει το σκούτερ με δύο επιβάτες να κινείται περιμετρικά του κάμπινγκ, σαν κάτι να έψαχναν.

Τα άλλα δύο έχουν καταγραφεί βραδινές ώρες και δείχνουν ένα σκούτερ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο να κινείται στον δρόμο από Φοινικούντα προς Μεσσήνη.

Aφαντο το μηχανάκι

Μυστήριο αποτελεί επίσης το πού βρίσκεται το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο φερόμενος ως δολοφόνος. Ο οδηγός του σκούτερ έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας τα ξημερώματα της επόμενης μέρας του εγκλήματος αφού έχει παρκάρει το σκούτερ του και περπατά προς το σπίτι του στην Καλλιθέα. Ωστόσο το μηχανάκι παραμένει άφαντο.