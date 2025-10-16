Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση από την αδελφή του 68χρονου

Η αδελφή του 68χρονου θύματος, μέσω του δικηγόρου της, υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια αναπαράστασης του στυγερού εγκλήματος που σημειώθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον αδερφό της και τον επιστάτη του.

Με την αναπαράσταση αυτή, επιδιώκει να ρίξει φως στα θολά σημεία της υπόθεσης, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος από τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους πυροβόλησε, αφού συνεχίζουν να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον.

Αν το αίτημα γίνει δεκτό, οι δύο νεαροί συλληφθέντες θα επιστρέψουν στο χώρο του εγκλήματος, συνοδευόμενοι από τον ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ώστε να αναπαραστήσουν με ακρίβεια τα γεγονότα της νύχτας της 5ης Οκτωβρίου.