Εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Πάτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Με θέμα «Η Ευρώπη της Υπαίθρου - Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αλιείς μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες» διοργανώνουν εκδήλωση, το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στις 11:30, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Σάκης Αρναούτογλου και η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η εκδήλωση θα εστιάσει στα μεγάλα διακυβεύματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές στην Ευρώπη.

Θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη βιώσιμη γεωργία, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και τα κίνητρα για τους νέους αγρότες, την κτηνοτροφία και την ανθεκτικότητα απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις, την προστασία των παράκτιων κοινοτήτων και τη βιώσιμη αλιεία, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στην ύπαιθρο, τη χρηματοδότηση των τοπικών κοινωνιών από ευρωπαϊκά ταμεία, την κοινωνική συνοχή και την αποτροπή της ερημοποίησης, καθώς και τη σύνδεση του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής με την τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2028-2034 και στον ρόλο της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές αποφάσεις για το μέλλον της Υπαίθρου».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Καδής, επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών (Βιντεοπαρέμβαση), Ιράτσε Γκαρσία, πρόεδρος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βιντεοπαρέμβαση), Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Οικολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημήτρης Σκούρας, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θανάσης Πετρόπουλος, γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και Νίκος Καλίνης, δαχειριστής προγράμματος του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Τόπος δοεξαγωγής: My Way, Πάτρα (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16)