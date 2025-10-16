Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο

Σοβαρά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών σημειώθηκαν μέσα σε δύο ημέρες σε σχολεία της Χαλκίδας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας.

Όπως καταγγέλλει η Ένωση, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτός. Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χαλκίδας, ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ μέσα στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, προκαλώντας ανάφλεξη στον μετασχηματιστή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μόνο από τύχη δεν προκλήθηκε μεγαλύτερο ατύχημα».

Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την έλλειψη συντήρησης και ελέγχου των σχολικών κτιρίων, που –όπως αναφέρει– «είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθήτριας και την έκθεση σε κίνδυνο δεκάδων μαθητών».

Η Ένωση, αναφερει το eviaonline.gr, ζητά άμεσους ελέγχους στα δύο σχολεία και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, προκειμένου –όπως τονίζει– «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά παιδί μέσα στο σχολείο του».