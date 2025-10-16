Το Ξωτικό της Βροντής: Δύο γυναίκες, μια κούκλα, μια ιστορία γεμάτη φως- Η Κυριακή Δοξαρά και η Νατάσα Δίπλα μιλούν στο thebest

Ένα ταξίδι από την Κίνα στο όνειρο- Η μαγεία του κουκλοθεάτρου ζωντανεύει ξανά

Στον μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου, όπου η φαντασία συναντά τη μουσική και το θέατρο, δύο ξεχωριστές δημιουργοί, η Κυριακή Δοξαρά και η Πατρινή Νατάσα Δίπλα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μας ταξιδέψουν σε ένα ονειρικό παραμύθι από την Κίνα: «Το Ξωτικό της Βροντής».

Μετά την επιτυχημένη πορεία της παράστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το έργο παρουσιάζεται για δύο παραστάσεις στον πολυχώρο SoWhat, τις Κυριακές 9 & 16 Νοεμβρίου στις 12:00 προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική, κίνηση, σκιές και συγκίνηση. Το κουκλοθέατρο, αυτή η αρχέγονη μορφή τέχνης που γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να δώσει ζωή στο άψυχο, αποδεικνύει ξανά και ξανά τη δύναμή του να συγκινεί και να εμπνέει. Παραμένει μια ζωντανή, διαχρονική τέχνη, που στηρίζεται στη μαγεία της ανθρώπινης επαφής, στη φαντασία και στο συναίσθημα. Είναι ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά, γιατί μέσα από την απλότητα και την ποίηση της κίνησης, θυμίζει πως το πιο πολύτιμο «τεχνούργημα» είναι πάντα ο ίδιος ο άνθρωπος. Η Κυριακή Δοξαρά, ηθοποιός και κουκλοπαίχτρια με διεθνείς σπουδές και πολυετή πορεία στο Θέατρο Σκάλα, και η Νατάσα Δίπλα, μουσικός με βαθιά γνώση των ρυθμών και των ήχων του κόσμου, μιλούν με πάθος για τη δημιουργία αυτής της πρωτότυπης παράστασης. Μοιράζονται τις πηγές έμπνευσής τους, τις προκλήσεις της προετοιμασίας, τη δύναμη της συνεργασίας και τη μαγεία της ζωντανής επαφής με τα παιδιά, σε μια εποχή όπου η τέχνη του κουκλοθεάτρου παραμένει, όπως λένε οι ίδιες, το «αντίδοτο» στην ψυχρότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από τη συνέντευξη που ακολουθεί, γνωρίζουμε δύο καλλιτέχνιδες που δημιουργούν με ψυχή, πίστη και αγάπη, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση που θυμίζει πως το όνειρο, η φιλία και η γενναιοδωρία μπορούν πάντα να νικούν.

-Συνέντευξη στη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου- Τι σας ενέπνευσε να επιλέξετε αυτό το έργο και ποίο ήταν το σημείο εκκίνησης της δημιουργικής διαδικασίας; Κ.Δοξαρά: Όταν πριν από 4 χρόνια έγινε η πρώτη επαφή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την δημιουργία μιας πρωτότυπης αφήγησης με ηθοποιό, μουσική και κούκλα, σκέφτηκα πως το παραμύθι που θα ήθελα να ζωντανέψω δεν θα ήταν κάποιο γνωστό και καλά ακουσμένο. Βλέποντας μάλιστα μπροστά μου την μεγάλη κινέζα κούκλα που είχα μόλις δημιουργήσει (σε διαστάσεις μικρού παιδιού) σκέφτηκα ότι το παραμύθι μπορεί να προέρχεται από την γοητευτική παράδοση της Κίνας. Διαβάζοντας και ανιχνεύοντας τα παραδοσιακά παραμύθια της υπέροχης αυτής χώρας, κατέληξα στο Ξωτικό της Βροντής, παραλλάσσοντας το ελαφρώς για να ταιριάξει στην κουλτούρα των παιδιών της Ελλάδας. Ν.Δίπλα: Για μένα το σημείο εκκίνησης ήταν η υπέροχη κούκλα που φιλοτέχνησε η Κυριακή και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του θέματος. Ποιο μήνυμα ή συναίσθημα ελπίζετε ότι θα πάρουν τα παιδιά από την παράσταση; Τι θα θέλατε να τους μείνει περισσότερο μετά το τέλος της; Κ.Δοξαρά: Το Ξωτικό της Βροντής, αυτό το αρχαίο κινεζικό παραμύθι, είναι μια διαχρονική ιστορία που έχει εμπνεύσει δραματουργούς και συγγραφείς σε όλο τον κόσμο (πχ τον Μπρεχτ στον Καλό Άνθρωπο του Σετσουάν). Ενέπνευσε κι εμάς να δημιουργήσουμε ένα έργο γεμάτο οικολογικά μηνύματα και λαμπρά παραδείγματα ζωής για τα παιδιά. Έναν ύμνο στην γενναιοδωρία, τη φιλία και την αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση. Ο τρόπος που το παρουσιάζουμε με την εξαίρετη μουσικό, Νατάσα Δίπλα, είναι άμεσος, τρυφερός και στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά των παιδιών. Με πίστη στην ομορφιά της δημιουργίας κόντρα σε δύσκολους καιρούς, για να συνεχίζουμε μικροί και μεγάλοι να έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Ν.Δίπλα: Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε αλλά και σε κάθε εποχή η δύναμη που νικά στο τέλος, είναι η Αγάπη! Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου; Κ.Δοξαρά: Μια αφήγηση που διαρκεί μια ώρα είναι πρόκληση για τον ηθοποιό και τον κουκλοπαίχτη να αναπτύξει και να αναδείξει τα εκφραστικά του μέσα στην εμψύχωση της κούκλας και στην δημιουργική της συνδιαλλαγή με την πρωτότυπη ζωντανή μουσική επί σκηνής. Είναι σαν τρία όντα να ανασαίνουνε με μια πνοή αντάμα. Ν.Δίπλα: Για μένα η πρόκληση και το ζητούμενο ήταν να πλησιάσω το ηχόχρωμα της Κίνας, μέσα από ιδιαίτερα μουσικά όργανα που θα τα δείτε ζωντανά στην παράσταση. Και βέβαια να εναρμονισθούμε πλήρως,-κάτι που πετύχαμε κατά την άποψη μου-, Κούκλα, ηθοποιός, μουσικός. Πώς συνεργάζεστε με τους υπόλοιπους συντελεστές για να δημιουργηθεί μια αρμονική και ολοκληρωμένη παράσταση; Κ.Δοξαρά: Σωστά λέγεται: It takes two to tango… Προσωπικά νιώθω ευλογημένη που συναντήθηκα τόσο on stage όσο και ως άνθρωπος με τη Νατάσα Δίπλα . Γιατί και οι δυο μας την ώρα της δημιουργίας και των προβών της παράστασης ρισκάρουμε την ανακάλυψη, τον αυτοσχεδιασμό και το παιχνίδι ανάμεσα μας. Κάθε πρόταση γίνεται κάλεσμα και στοίχημα για μια καινούργια από κοινού ανακάλυψη και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στην δουλειά μας από την ανίχνευση της ψυχής του έργου! Ν.Δίπλα: Εδώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με την Κυριακή σε ότι αφορά τη συνεργασία μας. Αλλά θα το πω και πιο γεμάτα! ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ ΜΙΣΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!! Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή από την πρόβα ή την παράσταση μέχρι στιγμής; Κ.Δοξαρά: Χμμ, δύσκολο να ξεχωρίσω μια… Ίσως οι στιγμές που τα παιδιά αλληλεπιδρούν διαδραστικά με την Κούκλα και πιστεύουν γεμάτα χαρά ότι είναι αληθινή και αναπνέει ολοζώντανη μπροστά τους! Ν.Δίπλα: Αγαπημένη στιγμή.....Μα τι άλλο από την ζεστή συμμετοχή των παιδιών τόσο με την κούκλα,όσο και με τη μουσική! Υπάρχει κάποιο στοιχείο της δουλειάς σας που πιστεύετε ότι θα εκπλήξει ιδιαίτερα το κοινό; Κ.Δοξαρά: Σίγουρα ο ευφάνταστος συνδυασμός Μουσικής, Αφήγησης, Κουκλοθεάτρου και Σκιών που εναλλάσσεται μαγικά σε όλη την διάρκεια της παράστασης και αγγίζει τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγαλύτερους θεατές. Και φυσικά η σκηνή της θαλασσοταραχής… Ελάτε στον πολυχώρο SoWhat στις 9 και 16 Νοεμβρίου και θα καταλάβετε τι εννοώ… Ν.Δίπλα: Το υπέροχο σε μια παράσταση είναι ότι κάθε φορά έχουμε αντιδράσεις σε διαφορετικά σημεία. Δεν λείπουν όμως και οι κλασσικές στιγμές μας δράσης και αντίδρασης.

Αυτή η παράσταση θα μπορούσε να παρουσιαστεί και σε άλλες πόλεις; Αν ναι, πώς φαντάζεστε ότι θα διαφέρει η εμπειρία του κοινού σε διαφορετικά μέρη; Κ.Δοξαρά: Μα και βέβαια! Η παράσταση μας ήδη ταξιδεύει και το απολαμβάνει. Παίζεται εντός και εκτός Αττικής σε θέατρα, σχολεία και φορείς πολιτισμού με όλο της τον εξοπλισμό και τα πλάσματα της! Σύντομα μάλιστα θα παιχτεί και στο Άργος και στην Κόρινθο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. Είμαστε ανοιχτές στην επικοινωνία και στην παρουσίαση της λοιπόν σε όλη την χώρα. Κάθε τόπος φέρει μια ενέργεια μοναδική! Σίγουρα τα παιδιά εκτός Αθηνών έχουν υπέροχα άμεσες και καθαρές αντιδράσεις κυρίως σε ότι αφορά την θεματική επαφή με την φύση και το πηγαίο παιχνίδι. Γεγονός που λείπει από τα παιδιά της μεγάλης πόλης… Ν.Δίπλα: Όπως είπε ήδη και η Κυριακή η παράσταση θα παιχτεί και εκτός Αθηνών στο Φεστιβάλ αλλά και σε άλλα σημεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι πολύ όμορφο για μας να εισπράττουμε κάθε φορά διαφορετικές ενέργειες και αντιδράσεις. Είναι και λίγο πρόκληση για παραπάνω αυτοσχεδιασμό! Κουκλοθέατρο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι από μόνο του μια πρόκληση. Πώς βλέπετε την απήχηση του είδους στα παιδιά; Ποια είναι η δύναμη του; Κ.Δοξαρά: Η θαυμαστή κούκλα είναι αερικό, πλάσμα ποιητικό και δεν θα πρέπει να μπει σε συνθήκη σύγκρισης με την τεχνητή νοημοσύνη γιατί είναι απλά το αντίδοτο της! Έχει μια μεταφυσική ποιότητα που μπορεί να εκφράσει πράγματα δύσκολα να εκφραστούν με συμβατικό και εγκεφαλικό τρόπο. Η δύναμη αυτού του φαινομενικά μικρού πλάσματος είναι τεράστια γιατί ξέρει: Να κλαίει, Να γελάει. Να χορεύει. Να πετάει …και κυρίως να αγαπάει… τον Άνθρωπο! Ν.Δίπλα: Η τεχνητή νοημοσύνη εννοείται ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πηγαίο αίσθημα που δημιουργεί η κούκλα καθεαυτή μέσα από την κατασκευή και την έκφρασή της.Είτε είναι τέλεια ,είτε όχι, έχει περάσει από ζεστό ανθρώπινο χέρι με ψυχή σε αυτό που δημιουργεί. Ίσως μόνο συμβουλευτικά θα μπορούσε να έχει έναν μικρό ρόλο, αλλά όλα αυτά θα φανούν καλύτερα στα αμέσως επόμενα χρόνια..