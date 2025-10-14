Πάτρα: Στις Γραμμές Τέχνης η παράσταση "Είμαι εγώ εδώ" από το θεατρικό εργαστήρι των Ροών

Η παράσταση σε σκηνοθεσία της Διονυσίας Ασπρογέρακα θα παιχθεί στις 17, 18, 19 και 23, 24 Οκτωβρίου 2025 στις 9 το βράδυ
Το έργο «Είμαι εγώ εδώ» (επιλογή από τα 20 αστικά μονόπρακτα) της Δώρας Τσόγια θα παρουσαιστεί στις 17, 18, 19 και 23, 24 Οκτωβρίου 2025 στις 21.00 στο θέατρο Γραμμές Τέχνης στην Μαιζώνος 271 μετά την Παπαφλέσσα στην Πάτρα, από τη θεατρική ομάδα Ροές, Δράσεις Πολιτισμού.
Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε στο κοινό της Πάτρας το θεατρικό έργο «Είμαι εγώ εδώ», μια επιλογή 13 μονόπρακτων από το θεατρικό έργο 20 αστικά μονόπρακτα της Δώρας Τσόγια, εκδόσεις Άγρα, 2016.
13 μικρά θεατρικά κείμενα, 13 μικρές ιστορίες σε μια μεγάλη πόλη.
Άνθρωποι που συναντιούνται σε μια πλατεία, ένα παγκάκι, ένα γραφείο, ένα καφέ, ένα αυτοκίνητο, ένα βαγόνι του μετρό. Άνθρωποι Νέοι, Μεσήλικες και Ηλικιωμένοι, Άντρες και Γυναίκες, Παντρεμένοι και Ελεύθεροι, Εργαζόμενοι και Άνεργοι, Εύποροι και Άποροι, Γνωστοί και Άγνωστοι μεταξύ τους, όλοι ανώνυμοι κι όμως τόσο συγκλονιστικά οικείοι μας. Κοφτοί διάλογοι, ενίοτε παράλληλοι μονόλογοι με κύριο φόντο τα συλλογικό τραύμα της τελευταίας δεκαπενταετίας - το καθεστώς της οικονομικής κρίσης.
Κοινός ιστός όλων των μονόπρακτων, η αναζήτηση της επικοινωνίας και της αγάπης που φαντάζουν ανέφικτες σε μια καθημερινότητα που δύσκολα μπορεί κανείς να υπερβεί, ξεπερνώντας φόβους, δισταγμούς και κάθε άλλο συναίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού που οδηγεί σε μοναξιά.
Κι όμως, η συγγραφέας καταφέρνει να μας δώσει συνταγές επικοινωνίας με υλικά …μοναξιάς. Σκάβοντας βαθιά φέρνει στην επιφάνεια όλη εκείνη τη θορυβώδη σιωπή που κρύβεται μέσα μας- ανάγκες και ελλείμματα ζωής που αναζητούν την αναπλήρωσή τους για να μπορέσουν τα άτομα να υπάρχουν και να συνυπάρχουν. Ανάγκη για φροντίδα, για χαμόγελο, για χάδι.
Τα αστικά μονόπρακτα μάς καλούν –όπως θα έλεγε ο Ψυχοθεραπευτής από το μονόπρακτο «Ο ήχος του φερμουάρ» όχι μόνο «να νιώσουμε το ανθρώπινο χάδι», αλλά «να δούμε και το χέρι που μας χαϊδεύει» και –γιατί όχι;– να επιστρέψουμε αυτό το χάδι. Με γέλιο και συγκίνηση η ομάδα μας συνδέθηκε με τα κείμενα αυτά. Μέσα από την πολύμηνη τριβή μας με τα νοήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις του κειμένου, φτάσαμε στην παράστασή μας που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο φανταστήκαμε και ζωντανέψαμε τις καταστάσεις και τους χαρακτήρες του έργου.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δώρα Τσόγια
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Διονυσία Ασπρογέρακα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Πανίτσας, Γιώργος Δρίτσας -τραγούδι στο «Κόκκινο φλυτζάνι»
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Δώρα Βέτσου
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : Μέλη της θεατρικής ομάδας
ΑΦΙΣΑ, FLYER, SOCIAL MEDIA MARKETING : 7 SECONDS
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Enalia group.
Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι:
Καλομοίρα Αργυροπούλου (Αγορές χρυσού), Μυρτώ Γεωργιάδη (Η, όπως ήλιος, Εισιτήριο, Ανθρωπιά,) Μάχη Γεωργοπούλου (Η κρίση), Βαρβάρα Καθόλου (Ο ήχος του φερμουάρ), Μενέλαος Κάραλης (Το κόκκινο φλυτζάνι, Εισιτήριο, Ο ήχος του φερμουάρ, Το μπουφάν, Το παράθυρο), Διονυσία Μερτζανίδη (Ζαΐρα), Κωνσταντίνος Νούλας (Ζαΐρα, Η, όπως ήλιος, Ανθρωπιά), Ιωάννα Ντότσικα (Το κόκκινο φλυτζάνι), Δημήτρης Ντούκας (Αγορές χρυσού, Πέμπτες), Τίνα Παγουλάτου (Πάρτε ένα ευρώ), Γιάννης Πανίτσας (Το μπουφάν, Ανθρωπιά), Μέμα Παπαγεωργίου (Πέμπτες, Το εισιτήριο), Χριστίνα Παπαγεωργίου (Το παράθυρο), Βανέσσα Στεφοπούλου (Η κρίση).
*Για περισσότερες πληροφορίες δείτε & τη σελίδα του θεάτρου Γραμμές Τέχνης στο facebook.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr