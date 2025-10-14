Πάτρα: Στις Γραμμές Τέχνης η παράσταση "Είμαι εγώ εδώ" από το θεατρικό εργαστήρι των Ροών

Το έργο «Είμαι εγώ εδώ» (επιλογή από τα 20 αστικά μονόπρακτα) της Δώρας Τσόγια θα παρουσαιστεί στις 17, 18, 19 και 23, 24 Οκτωβρίου 2025 στις 21.00 στο θέατρο Γραμμές Τέχνης στην Μαιζώνος 271 μετά την Παπαφλέσσα στην Πάτρα, από τη θεατρική ομάδα Ροές, Δράσεις Πολιτισμού.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε στο κοινό της Πάτρας το θεατρικό έργο «Είμαι εγώ εδώ», μια επιλογή 13 μονόπρακτων από το θεατρικό έργο 20 αστικά μονόπρακτα της Δώρας Τσόγια, εκδόσεις Άγρα, 2016.

13 μικρά θεατρικά κείμενα, 13 μικρές ιστορίες σε μια μεγάλη πόλη.

Άνθρωποι που συναντιούνται σε μια πλατεία, ένα παγκάκι, ένα γραφείο, ένα καφέ, ένα αυτοκίνητο, ένα βαγόνι του μετρό. Άνθρωποι Νέοι, Μεσήλικες και Ηλικιωμένοι, Άντρες και Γυναίκες, Παντρεμένοι και Ελεύθεροι, Εργαζόμενοι και Άνεργοι, Εύποροι και Άποροι, Γνωστοί και Άγνωστοι μεταξύ τους, όλοι ανώνυμοι κι όμως τόσο συγκλονιστικά οικείοι μας. Κοφτοί διάλογοι, ενίοτε παράλληλοι μονόλογοι με κύριο φόντο τα συλλογικό τραύμα της τελευταίας δεκαπενταετίας - το καθεστώς της οικονομικής κρίσης.

Κοινός ιστός όλων των μονόπρακτων, η αναζήτηση της επικοινωνίας και της αγάπης που φαντάζουν ανέφικτες σε μια καθημερινότητα που δύσκολα μπορεί κανείς να υπερβεί, ξεπερνώντας φόβους, δισταγμούς και κάθε άλλο συναίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού που οδηγεί σε μοναξιά.

Κι όμως, η συγγραφέας καταφέρνει να μας δώσει συνταγές επικοινωνίας με υλικά …μοναξιάς. Σκάβοντας βαθιά φέρνει στην επιφάνεια όλη εκείνη τη θορυβώδη σιωπή που κρύβεται μέσα μας- ανάγκες και ελλείμματα ζωής που αναζητούν την αναπλήρωσή τους για να μπορέσουν τα άτομα να υπάρχουν και να συνυπάρχουν. Ανάγκη για φροντίδα, για χαμόγελο, για χάδι.