Ο Κιάνου Ριβς για την Νταϊάν Κίτον: «Η απόλυτη επαγγελματίας»

Ο 61χρονος Αμερικανός σταρ Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) εξέφρασε τον θαυμασμό του για την σπουδαία ηθοποιό Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 79 ετών. Ο γοητευτικός ηθοποιός είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μαγεία της στην μεγάλη οθόνη, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην επιτυχημένη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give-Κάλλιο αργά παρά αργότερα» σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία της Νάνσι Μέγιερς.

«Απόλυτη επαγγελματίας» δήλωσε στο E! News κατά τη διάρκεια της προβολής της νέας του ταινίας «Good Fortune-Τύχη Βουνό» στη Νέα Υόρκη, ο Κιάνου Ριβς. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Γενναιόδωρη καλλιτέχνις και ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής δήλωσε επίσης ευτυχής που είχε την ευκαιρία να δει την Ντάιαν Κίτον να συνεργάζεται εκ νέου με τον Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) στην διάσημη αυτή ταινία που έφερε την υπογραφή της Νάνσι Μάγιερς (Nancy Meyers) & αποτέλεσε διεθνή επιτυχία στα ταμεία συγκεντρώνοντας 266 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

«Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να τη δω μαζί με τον Τζακ Νίκολσον, λόγω & της ιστορίας που μοιράζονταν και του τρόπου με τον οποίο έδειχναν την αγάπη και την στοργή που είχαν ο ένας για τον άλλον. Ηταν πραγματικά υπέροχα» σημείωσε ο Ριβς ο οποίος υποδυόταν τον Julian Mercer, έναν γοητευτικό νεαρό γιατρό και θαυμαστή της Erica Barry, της συνταξιούχου θεατρικής συγγραφέως που υποδυόταν η Ντάιαν Κίτον.