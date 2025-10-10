Την Πέμπτη 16/10 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Τύχη Βουνό" με τον Κιάνου Ριβς

Μια δυνατή κωμωδία στην οποία ο γοητευτικός Keanu Reeves πρωταγωνιστεί σ’ έναν ρόλο που όλοι θέλουμε να τον δούμε, έναν άγγελο επί Γης!

Μια θεϊκή ανταλλαγή ζωών που πάει τελείως στραβά και ξεγυμνώνει με χιούμορ τον μύθο ότι «τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία» — γιατί, μερικές φορές… τη φέρνουν.

Τι γίνεται όταν ένας καλοπροαίρετος – αλλά εντελώς… άγαρμπος άγγελος (τον υποδύεται ο 61χρονος σούπερ σταρ Keanu Reeves) μπλέκει τις ζωές ενός εξουθενωμένου εργάτη (Aziz Ansari) και ενός πάμπλουτου καπιταλιστή; (τον υποδύεται ο 43χρονος Καναδός ηθοποιός Seth Rogen).

Στις 16 Οκτωβρίου 2025 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, θα κυκλοφορήσει στα Ελληνικά σινεμά η ταινία "Τύχη Βουνό-Good Fortune" σε σενάριο & σκηνοθεσία του 42χρονου Aziz Ansari.

Ο σκηνοθέτης & ηθοποιός Aziz Ansari που είναι και εκ των παραγωγών στο φιλμ "Good Fortune", μαζί με τους Alan Yang και Anthony Katagas, είχε υποδυθεί τον Tom Haverford στη σειρά του NBC "Parks and Recreation" ενώ είναι & ο δημιουργός της σειράς του Netflix "Master of None" όπου επίσης έπαιξε.

Στην ταινία "Good Fortune" (διανομή από την Σπέντζος) παίζουν και οι Keke Palmer, Sandra Oh.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, ο Aziz Ansari παλεύει με αλλεπάλληλα μεροκάματα, όνειρα που δεν βγαίνουν και λογαριασμούς που τρέχουν. Ο Seth Rogen, ένας συμπαθής δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, ζει στο Bel Air με ατζέντα που περιλαμβάνει… πισίνα και πάρτι. Ο άγγελος Keanu Reeves, διψασμένος να «αλλάξει ζωές» όπως στο "It’s a Wonderful Life", κάνει το μεγάλο πείραμα: ανταλλάσσει τις ζωές τους για να αποδείξει ότι τα χρήματα δεν είναι λύση. Όταν όμως το χρήμα όντως λύνει πολλά προβλήματα, τα πάντα εκτροχιάζονται — και ο ίδιος θα μάθει, ως νεοσύλλεκτος… άνθρωπος, τι θα πει πείνα, κούραση, φιλία και αγάπη.

Η "Τύχη Βουνό" είναι μια ευφυής και απολαυστική κωμωδία που παίζει με την ιδέα των θαυμάτων και της τύχης, ανατρέποντας με χιούμορ το κλασικό κινηματογραφικό σχήμα της ανταλλαγής ζωών.

Στην πρώτη (1η) του μεγάλου μήκους σκηνοθετική δουλειά, ο δύο φορές βραβευμένος με Emmy, Aziz Ansari («Master of None») υπογράφει ένα έργο με καρδιά, ρυθμό και ουσία· μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων. Η ιστορία συνδυάζει στοιχεία φαντασίας και ρεαλισμού, εμπνέεται από τις κλασικές κωμωδίες των δεκαετιών του ’30 και του ’40, δίνοντάς τους μια απολύτως σύγχρονη, απελευθερωτική ματιά.

Με συμπρωταγωνιστές την Keke Palmer, σε έναν ρόλο-σύμβολο της εργατικής αξιοπρέπειας, και τη Sandra Oh ("Grey's Anatomy"), ως αυστηρή αλλά τρυφερή «προϊσταμένη» του Παραδείσου, η ταινία εξερευνά με γέλιο και ανθρωπιά το τι σημαίνει πραγματική ευτυχία. Μέσα από τον ρυθμό της πόλης του Λος Άντζελες, τη μουσική του Carter Burwell και τη φωτογραφία του Adam Newport-Berra, η "Τύχη Βουνό" μετατρέπει μια φαινομενικά “ουράνια” ιστορία σε έναν καθρέφτη της καθημερινής μας ζωής.

Tέλος να αναφέρουμε πως η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο.

το φιλμ αναμένεται για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ