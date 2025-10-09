Πάτρα: Την Πέμπτη 16-10 ξεκινά στη 2η αίθουσα του Πάνθεον το χειμερινό πρόγραμμα προβολών

Η 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, το αποκαλούμενο μικρό Πάνθεον, με χωρητικότητα 210 θέσεις, αναμένεται να ανοίξει για τη νέα χειμερινή περίοδο & να ξεκινήσει προβολές την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Βέβαια ατύπως το ξεκίνημα ήδη έγινε στις 6 και 7 Οκτωβρίου με τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας, η οποία από φέτος μετέφερε το πρόγραμμα της στη φιλόξενη 2η αίθουσα του Πάνθεον αποχωρώντας από τα Options Cinemas της Βέσο Μάρε όπου στεγαζόταν τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα όπως πληροφορηθήκαμε, η έναρξη του φετινού α' κύκλου προβολών της Λέσχης στο μικρό Πάνθεον με την Ισπανική ταινία "Το Πατρικό" κύλησε εντυπωσιακά με την αίθουσα να είναι πλήρης και τις δύο βραδιές (την Δευτέρα στις 19.00 & την Τρίτη στις 21.30), κάτι που δείχνει την αγάπη και στήριξη των σινεφίλ στο έργο της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας αλλά και συνάμα την αγάπη του κοινού και για την περιποιημένη 2η αίθουσα του Πάνθεον όπου κατά το παρελθόν έχουν γίνει και σημαντικά event όπως όταν είχε έρθει ο σπουδαίος σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης για την ειδική προβολή της ταινίας του "Το Τελευταίο Σημείωμα".

Ορισμένοι εκ των θεατών λόγω της πληθώρας κόσμου που είχε ως συνέπεια να γεμίσουν όλα σχεδόν τα καθίσματα έως μπροστά μπροστά, διερωτήθηκαν γιατί δεν γίνονται ενδεχομένως προβολές και στην κεντρική αίθουσα του Πάνθεον που έχει σαφώς πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα (ενθυμούμενοι προφανώς την παλαιότερη χρήση της μεγάλης αίθουσας και για προβολή ταινιών). Αναφορικά με την απορία αυτή, ο υπεύθυνος του μικρού Πάνθεον Παναγιώτης Κοτσαύτης είπε στο thebest.gr, πώς μηχανή προβολής και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας διαθέτει μόνο η 2η αίθουσα ενώ η κεντρική διατίθεται πλέον μόνο για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες.