Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο «Air4health» για παράδοση φαρμάκων με ‘‘drones’’ στην Περιφέρεια

Με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, δόθηκε και επίσημα το έναυσμα για την εκκίνηση των εργασιών του έργου «Air4HEALTH», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη και του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025.

Βασικός στόχος του ανωτέρω έργου είναι η διασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς παράδοσης ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βάσει των προτεραιοτήτων της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Πιο αναλυτικά, κατά την εναρκτήρια συνάντηση συζητήθηκε η στρατηγική, που θα ακολουθηθεί από τους εταίρους, για την ασφαλή μεταφορά υγειονομικού υλικού με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, τις πιλοτικές δράσεις που θα πρέπει να γίνουν καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

«Υποστηρίζοντας την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και στην ενίσχυση των δυνάμεών μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υλοποιούμε ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους πολίτες. Σκοπός είναι η πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως εμποδίων. Το "Air4HEALTH" συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη μίας κοινωνίας δίκαιης, που φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του ιδιαίτερα τις ευάλωτες και απομακρυσμένες κοινότητες», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης δίνοντας έμφαση στην σημασία αυτού του έργου για τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα. «Πρόκειται για έργο καινοτόμο και πρωτοπόρο σε όλη την χώρα. Στο άμεσο μέλλον η χρήση drones για παροχή βοήθειας θα γίνει καθημερινότητα και εξετάζουμε όχι μόνο θέματα τεχνολογικά και υγειονομικά αλλά και νομικά», πρόσθεσε ακόμα ο κ. Ζαΐμης.