Συνάντηση εργασίας Φωκίωνα Ζαΐμη με Αστικό ΚΤΕΛ: «Μείζονος σημασίας το θέμα της μεταφοράς μαθητών και φοιτητών»

Υψηλά στην ατζέντα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη βρίσκεται η μεταφορά μαθητών και φοιτητών, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

"Σήμερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας πραγματοποίησε σύσκεψη με στελέχη του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για ζητήματα που αφορούν τόσο την τιμή του εισιτηρίου όσο και την ασφαλή μετακίνηση. Ταυτόχρονα, από το Αστικό ΚΤΕΛ ετέθη στον κ. Ζαΐμη και το θέμα της λεωφορειακή γραμμής που συνδέει τον Προαστικό Σιδηρόδρομο, από τον Καστελόκαμπο μέχρι το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ως προς τη νομιμότητα εκτέλεσης του έργου", συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των μαθητών και των φοιτητών και η εκτέλεση κάθε δρομολογίου από και προς τις εκπαιδευτικές μονάδες με νομιμότητα. Επίσης, η οικονομική δυσχέρεια των πολιτών αυξάνει την ανάγκη πιο φθηνών εισιτηρίων. Γι’ αυτό ζήτησα από το Αστικό ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, τη δυνατότητα μείωσης της τιμής εισιτηρίου. Ενημερώθηκα, ακόμα, από τα στελέχη του Αστικού ΚΤΕΛ σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει στην εκτέλεση της λεωφορειακής γραμμής , από τον Καστελόκαμπο μέχρι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα εξετάσουμε το ζήτημα ούτως ώστε η συνέχιση του έργου ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του Υπουργείου Μεταφορών να συνεχιστεί ομαλά», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.