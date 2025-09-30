Φωκίων Ζαΐμης: Μαθήματα «Ελληνικής Ψυχής» έβγαλε η Ημερίδα για την απελευθέρωση της πόλης

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Μελέτης Μελετόπουλος , αριστούχος διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενεύης και αριστούχος διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος προχώρησε σε με μια εμπεριστατωμένη και μεστή αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα αναδεικνύοντας με σαφήνεια τη σημασία τους. O κ. Μελετόπουλος τόνισε ότι η απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς το 1828 αποτέλεσε ένα καθοριστικό γεγονός για την πόλη ενώ με την επιστημονική ακρίβεια που τον διακρίνει, κατόρθωσε να μεταφέρει το κοινό στο κλίμα της εποχής, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ιστορικής διαδρομής της Πάτρας.

Με κεντρικό θέμα «H απελευθέρωση της πόλης των Πατρών από τους Οθωμανούς το 1828 και η δημιουργία της νέας πόλης» πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε το Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών “Παναγιώτης Καρατζάς» στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού στην Πάτρα, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 το απόγευμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στον παγκόσμιο πρωταθλητή κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του πρωταθλητή μας μετά την κατάκτηση του χρυσού: «Μπορεί να είμαστε μικροί και οι άλλοι να νιώθουν τεράστιοι μπροστά μας αλλά νομίζω ότι για μας μετράει η ελληνική ψυχή. Έβαλα όλη την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό, απίστευτο, ευχαριστώ πολύ, αυτό είναι για την Ελλάδα για όλους τους Έλληνες, κάποιοι μπορεί να είχαν δουλειές και όλοι τις αφήσαν για να με παρακολουθήσουνε, ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά», καταλήγοντας ο κ. Ζαΐμης ότι αυτό το μάθημα «Ελληνικής ψυχής» είναι χρήσιμο στους 300 που μας κυβερνούν και εάν το ακούν και το διαβάζουν κάθε πρωί, ίσως κάτι καταλάβουν.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, το λόγο έλαβε η κα Κωνσταντίνα Καρακώστα, επίκουρη καθηγήτρια νεότερης Ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Χρήστος Βασιλόπουλος, Σμήναρχος εν αποστρατεία και μέλος του Αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών “Παναγιώτης Καρατζάς”.

Την εκδήλωση χαιρέτησε, επίσης, ο εκπρόσωπος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωσήφ.

*Να αναφερθεί ότι ήταν η δεύτερη κατά σειρά Ημερίδα που διοργανώνει η ΑΜΚΕ Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών “Παναγιώτης Καρατζάς” στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Πρωτοκλήτεια ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η έκθεση κειμηλίων του 1821, ευγενική προσφορά του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Όπλων.

