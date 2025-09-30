Διεθνείς φοιτητές Erasmus περπατούν το κέντρο της Πάτρας, με ξεναγό το Welcome to UP 2025

Η Πάτρα συστήνεται στους διεθνείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών! Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΕΕΓΠ) προσκαλεί τους φοιτητές Erasmus σε μια ξεχωριστή περιήγηση στην πόλη την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 (10:00 – 12:30).

Η περιήγηση θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από την είσοδο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, ενός από τους μεγαλύτερους ναούς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, αφιερωμένου στον πολιούχο της πόλης, Απόστολο Ανδρέα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Μητροπολίτης Πατρών θα συναντήσει τους φοιτητές. Από εκεί θα ξεκινήσει το ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό της Πάτρας, εξερευνώντας κομβικά σημεία και αφηγήσεις που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν.

Κατά τη διαδρομή:

-Θα υπάρξει πεζοπορία στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, φτάνοντας στην Πλατεία Γεωργίου και το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, μιλώντας για την εποχή της ακμής του 19ου αιώνα, όταν το εμπόριο της σταφίδας μετέτρεψε την Πάτρα σε κοσμοπολίτικο κέντρο.

-Η διαδρομή θα συνεχίσει προς την Άνω Πόλη, περνώντας από το Ρωμαϊκό Στάδιο, τα στέκια των φοιτητών και τις χαρακτηριστικές σκάλες που συνδέουν τη νέα με την παλιά Πάτρα.

-Στην πλατεία Μαρκάτο, σημείο-ορόσημο για τη ζωή της πόλης, θα συζητηθεί η ζωντανή καθημερινότητα των Πατρινών.

-Οι συμμετέχοντες θα θαυμάσουν εξωτερικά το Ρωμαϊκό Ωδείο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης και πρώην επίκεντρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

-Η διαδρομή θα καταλήξει κοντά στο Κάστρο της Πάτρας, όπου θα συζητηθούν κομβικές ιστορικές περίοδοι: η Ενετοκρατία, η Επανάσταση του 1821, η έλευση των Μικρασιατών προσφύγων, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η αποβιομηχάνιση και η σύγχρονη πολιτιστική αναγέννηση της πόλης με κορυφαίο παράδειγμα το Πατρινό Καρναβάλι, που εδώ και 150 χρόνια γεμίζει την πόλη με χαρά και χρώμα.



Στην περιήγηση θα συμμετέχουν και διεθνείς φοιτητές/-τριες του πανεπιστημίου οπότε θα πραγματοποιηθεί δίγλωσσα (ελληνικά και αγγλικά) αν απαιτηθεί ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση για όλους τους συμμετέχοντες.

Τη δράση οργανώνει το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή κ. Νεκτάριο Στελλάκη (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) και τη Δρ Ελένη Γεωργουδάκη (Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού).

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, Πάτρα

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Διάρκεια: 2,5 ώρες

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/