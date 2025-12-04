Πάτρα: Παρουσίαση στο Πολύεδρο του βιβλίου «Η Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση»

Παρουσιάζεται αυτή την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το βιβλίο της Ευγενίας Κατούφα με τίτλο «Η Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση. Η πολεμική δράση, οι υπηρεσίες και οι προσφορές των Γυναικών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση η Ιγνατία Φαρμακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Βασίλειος Χριστόπουλος, συγγραφέας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η υπεύθυνη του Πολύεδρου, Όλγα Νικολοπούλου.

Πρόκειται για έρευνα που εκπόνησε η δημοσιογράφος/ κοινωνική επιστήμων Ευγενία Κατούφα, αναζητώντας εκείνα που η επίσημη ιστορία άφησε στην αφάνεια και στην αδικία.

Μετά από 6 χρόνια αναδίφησης σε πρωτογενείς πηγές (απομνημονεύματα αγωνιστών, βιβλία ιστορικών, αναφορές, επιστολές, μουσεία, αρχεία, επίσημα έγγραφα κ.λ.) η ερευνήτρια ανακάλυψε ένα πλήθος (πολύ διάσπαρτων) ονομάτων και αναφορών σχετικά με την πολεμική δράση, τις υπηρεσίες και τις προσφορές των γυναικών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, που παραμένουν σχεδόν στο σύνολό τους άγνωστες.

Πάνω από 100 ηρωίδες οι οποίες υπήρξαν μάνες που φύτεψαν το δέντρο της ελευθερίας και το φρόνημα του αγώνα στις ψυχές των μελλοντικών αγωνιστών, λόγιες που συνέβαλαν στην εθνική αφύπνιση και την πνευματική τους προετοιμασία, κλέφτισσες, εμψυχώτριες, καπετάνισσες, στρατολόγοι, κατάσκοποι, διαπραγματεύτριες, μαγείρισσες, παρασκευάστριες και μεταφορείς πολεμοφοδίων, τροφίμων και νερού, εκπαιδεύτριες, νοσηλεύτριες και τελικά πολεμίστριες και μάρτυρες... περιμένουν ΔΙΚΑΙΩΣΗ!

Θεωρώντας οτι η λήθη είναι μεγάλη αδικία απέναντι σ' αυτές τις αγωνίστριες, η Ευγενία Κατούφα συγκέντρωσε τις σχετικές πληροφορίες σε ένα βιβλίο, το οποίο εμπλούτισε με σπάνιες εικόνες, μερικές εκ των οποίων δημοσιεύονται για πρώτη φορά.