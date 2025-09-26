Το Welcome to Up 2025 μας δείχνει το σύμπαν, με τα «μάτια» του «Ωρίωνα»- Ο UP FM κάνει.. παιχνίδι στο μεγάλο φοιτητικό χωριό

Το Welcome to UP 2025 πάει Γυμναστήριο, κάνει γιόγκα, Dynamic Stretch και χορεύει tango

Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες γνωριμίας με τον έναστρο ουρανό και τον Ήλιο. Αστρονομικές Βραδιές Παρατήρησης

Την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:00 – 22:00, τα μέλη του «Ωρίωνα» θα υποδεχθούν φοιτητές και κοινό στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας για βραδινή παρατήρηση του ουρανού μέσα από τα ισχυρά τηλεσκόπια του συλλόγου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα, να γνωρίσουν τους αστερισμούς και να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού. Ηλιακή Παρατήρηση

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο ίδιο σημείο, θα πραγματοποιηθεί ασφαλής παρατήρηση του Ήλιου με ειδικά φίλτρα και τηλεσκόπια. Οι φοιτητές και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ηλιακές κηλίδες και άλλα εντυπωσιακά φαινόμενα στην επιφάνεια του άστρου. Με την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση δημόσιων αστρονομικών δράσεων, η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» συνεχίζει να μεταδίδει την αγάπη για την αστρονομία και να φέρνει το κοινό πιο κοντά στα θαύματα του σύμπαντος.



Welcome to UP 2025: Ο UP FM κάνει.. παιχνίδι στο μεγάλο φοιτητικό χωριό στο Πάρκο της Ειρήνης Ο ραδιοφωνικός σταθμός UP FM του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει δυναμικά στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, με ένα ξεχωριστό και ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα εκπέμπει απευθείας από το Πάρκο της Ειρήνης, στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης.

Την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 17:00, οι παραγωγοί του UP FM θα βρίσκονται στο κέντρο της γιορτής, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ με μουσική, συνεντεύξεις, ζωντανές παρεμβάσεις και πολλή φοιτητική ενέργεια!

Και όλα αυτά, στην καρδιά του Welcome to UP στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου θα είναι στημένο και το μεγάλο φοιτητικό χωριό, ο χώρος συνάντησης και γνωριμίας όλων των πρωτοετών με τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δράσεις και τις ομάδες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο UP FM δίνει τον παλμό και προσκαλεί όλους τους φοιτητές να γιορτάσουν μαζί το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με ρυθμό, χαμόγελα και θετική ενέργεια!