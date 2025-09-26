Το Welcome to Up 2025 μας δείχνει το σύμπαν, με τα «μάτια» του «Ωρίωνα»- Ο UP FM κάνει.. παιχνίδι στο μεγάλο φοιτητικό χωριό

Το Welcome to UP 2025 πάει Γυμναστήριο, κάνει γιόγκα, Dynamic Stretch και χορεύει tango
Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες γνωριμίας με τον έναστρο ουρανό και τον Ήλιο.
Αστρονομικές Βραδιές Παρατήρησης
Την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:00 – 22:00, τα μέλη του «Ωρίωνα» θα υποδεχθούν φοιτητές και κοινό στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας για βραδινή παρατήρηση του ουρανού μέσα από τα ισχυρά τηλεσκόπια του συλλόγου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα, να γνωρίσουν τους αστερισμούς και να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού.
Ηλιακή Παρατήρηση
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο ίδιο σημείο, θα πραγματοποιηθεί ασφαλής παρατήρηση του Ήλιου με ειδικά φίλτρα και τηλεσκόπια. Οι φοιτητές και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ηλιακές κηλίδες και άλλα εντυπωσιακά φαινόμενα στην επιφάνεια του άστρου. Με την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση δημόσιων αστρονομικών δράσεων, η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» συνεχίζει να μεταδίδει την αγάπη για την αστρονομία και να φέρνει το κοινό πιο κοντά στα θαύματα του σύμπαντος.
Welcome to UP 2025: Ο UP FM κάνει.. παιχνίδι στο μεγάλο φοιτητικό χωριό στο Πάρκο της Ειρήνης
Ο ραδιοφωνικός σταθμός UP FM του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει δυναμικά στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, με ένα ξεχωριστό και ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα εκπέμπει απευθείας από το Πάρκο της Ειρήνης, στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης.
Την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 17:00, οι παραγωγοί του UP FM θα βρίσκονται στο κέντρο της γιορτής, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ με μουσική, συνεντεύξεις, ζωντανές παρεμβάσεις και πολλή φοιτητική ενέργεια!
Και όλα αυτά, στην καρδιά του Welcome to UP στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου θα είναι στημένο και το μεγάλο φοιτητικό χωριό, ο χώρος συνάντησης και γνωριμίας όλων των πρωτοετών με τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δράσεις και τις ομάδες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ο UP FM δίνει τον παλμό και προσκαλεί όλους τους φοιτητές να γιορτάσουν μαζί το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με ρυθμό, χαμόγελα και θετική ενέργεια!
Το Welcome to UP 2025 πάει Γυμναστήριο, κάνει γιόγκα, Dynamic Stretch και χορεύει tango
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ Πρωτοετών Φοιτητών Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2025 στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη), από τις 09:00 έως τις 18:00.
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά:
-Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
-Τα διαθέσιμα προγράμματα φυσικής άσκησης.
-Τις δωρεάν υπηρεσίες και παροχές του Γυμναστηρίου προς τη φοιτητική κοινότητα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Επιδείξεις αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.ά.)
-Διαδραστικά παιχνίδια και αθλητικές δοκιμασίες
-Άμεση επαφή με γυμναστές για συμβουλές και καθοδήγηση
-Ειδικές Δράσεις
Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν:
Υπαίθρια Μαθήματα Yoga
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
16:30 – 17:30
Πάρκο Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη
Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δωρεάν υπαίθρια μαθήματα yoga από την TADASANA by Eftyxia, που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Πάρκου της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη, με στόχο τη χαλάρωση και την ευεξία.
Pop Up Training Session: Dynamic Stretch by ICON Fitness
Tετάρτη 8 Οκτωβρίου
13.00
Pop up training session: pilates από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη.
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13.00
Pop up training session: functional από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
16:30
Το ICON Fitness Patras κλείνει τη σειρά pop-up trainings του Welcome to UP 2025 με μια χαλαρωτική αλλά και αναζωογονητική συνεδρία Dynamic Stretch στο Πάρκο Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη Ρίου).
20:00
Η ομάδα της σχολής χορού “El Conventillo” θα παρουσιάσει χορογραφίες Tango διάρκειας 15 λεπτών, γεμάτες πάθος, μουσικότητα και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του Buenos Aires. στο Πάρκο Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη Ρίου).
Welcome to Up 2025: Οι Αθλητικές Ομάδες της Πάτρας, στο Campus της Πανεπιστημιούπολης Ρίου Πατρών
Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ φέρνει στο campus της Πανεπιστημιούπολης Πατρών αθλητικές ομάδες της πόλης, προσφέροντας στους φοιτητές μοναδικές στιγμές διασκέδασης, αθλητισμού και δώρων!
Το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, 12:00
Η ομάδα μπάσκετ «Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ Cola» θα επισκεφθεί το campus, θα παίξουν παιχνίδια με τους φοιτητές, ενώ θα πραγματοποιηθεί διανομή δώρων (εισιτήρια, μπλούζες και μπάλες).
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 12:00
Η ομάδα μπάσκετ «Απόλλων Πάτρας» θα βρεθεί στο campus με παιχνίδια και δώρα, προσφέροντας την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τους αθλητές.
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
Ο «Ναυτικός Όμιλος Πατρών» θα επισκεφθεί το campus με την γυναικεία και την ανδρική ομάδα πόλο. Τα δώρα θα μοιράζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο campus.
Η ομάδα Rugby «Αίολος» θα πραγματοποιήσει επίδειξη του αθλήματος 12:00 – 13:00, με διαδραστικά παιχνίδια και δώρα για τους φοιτητές.
Η ομάδα τοξοβολίας ΑΟΠ «Ερμής» θα πραγματοποιήσει επίδειξη 14:00 – 15:30, με διαδραστικά παιχνίδια για γνωριμία με το άθλημα.
To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr