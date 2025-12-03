Το Βρετανικό κοινωνικό φιλμ "Απόδραση στη Νορμανδία" στις Ελληνικές αίθουσες από 4/12

Η ταινία "Απόδραση στη Νορμανδία-The Great Escaper" με πρωταγωνιστές με δύο σπουδαίους Βρετανούς ηθοποιούς, τιμημένους & με βραβείο Όσκαρ, τον Μάικλ Κέιν και τη Γκλέντα Τζάκσον κυκλοφορεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε διανομή Νeo Films.

H ταινία απ' όσο είδαμε, βγαίνει στην Αθήνα ενώ πιθανόν το επόμενο διάστημα να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Το καλοκαίρι του 2014, ο 89χρονος Μπέρναντ Τζόρνταν έγινε διεθνώς γνωστός για την εντυπωσιακή του «απόδραση» από τον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, προκειμένου να τιμήσει τους βετεράνους στον εορτασμό της 70ής επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία. Η ιστορία του ενθουσίασε τον κόσμο, καθώς αντικατόπτριζε το αποφασιστικό πνεύμα της γενιάς του. Όμως, η περιπέτειά του ήταν και το αποκορύφωμα του 60ετούς γάμου του με τη Ρενέ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μακροχρόνιας αγάπης και τις διδασκαλίες της Μεγαλύτερης Γενιάς.

“Μια απόλυτη συναισθηματική θραύση” ★★★★ TIME OUT

“Εξαιρετική… Συγκινητική και δυνατή” ★★★★ DAILY MAIL

“Καταπληκτικές ερμηνείες” ★★★★ EMPIRE

“Απλά υπέροχη” ★★★★ DAILY MIRROR.

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Πάρκερ.

Σενάριο: William Ivory.

Πρωταγωνιστούν ο 92χρονος Μάικλ Κέιν και η Γκλέντα Τζάκσον, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στις 15 Ιουνίου 2023. Η Τζάκσον ήταν βραβευμένη με δυο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες "Ερωτευμένες γυναίκες" (1969) και "Απιστία με αξιοπρέπεια-A Touch of Class" το 1973, τη χρονιά που λογιζόταν φαβορί η Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τα "Καλύτερα μας Χρόνια". Είχε απομακρυνθεί από τα κινηματογραφικά δρώμενα από το 1992 για να αφοσιωθεί στον τομέα της πολιτικής.

Ο ρόλος της στο φιλμ "The Great Escaper" που είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο στο στο BFI Southbank στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, και κυκλοφόρησε στις Βρετανικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2023 από την Warner Bros. Pictures σηματοδότησε και την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση καθώς πέθανε 9 μήνες μετά το τέλος των γυρισμάτων. Επίσης ο Μichael Caine ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2023 ότι αποσύρεται από την ενεργό κινηματογραφική δράση.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ