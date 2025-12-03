Κινητοποίηση στην Πάτρα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) Αχαΐας πραγματοποίησε κινητοποίηση στην Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου, με τη στήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και των ταξικών συνδικάτων της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή τους, οι φορείς τονίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες, καθώς και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους βίωναν τις συνέπειες ενός «αντιλαϊκού και εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας». Επισημαίνουν ότι η επιβολή συμμετοχής στα φάρμακα, στις εξετάσεις και στα νοσήλια, οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το κλείσιμο τμημάτων νοσοκομείων και δομών αποκατάστασης και η περαιτέρω εμπορευματοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών οδηγούσαν πολλές οικογένειες σε απόγνωση.

Όπως ανέφεραν, αρκετοί πολίτες αδυνατούν να προμηθευτούν ακόμη και τα απαραίτητα φάρμακά τους ή να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες θεραπείες τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια χαρακτηρίζονται διαχρονικό έγκλημα» σε βάρος των βαριά κινητικά ανάπηρων, των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των χρονίως πασχόντων.

Την ίδια στιγμή, οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι το κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά, η αύξηση του κόστους ενέργειας, ενοικίων και καυσίμων επιβάρυνε δραματικά την καθημερινότητα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, καθιστώντας –όπως σημείωναν– αδύνατη ακόμη και την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.