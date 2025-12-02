Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για τους εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, δηλαδή για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στον θεσμό, να συμμετέχουν ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους και τα ενδιαφέροντα τους. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Οι εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού δραστηριοποιούνται κυρίως στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων του προγράμματος και των μεγάλων παρελάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική online αίτηση συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, www.carnivalpatras.gr στο πλαίσιο «Online Αιτήσεις 2026» (πάνω αριστερά της σελίδας) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:

https://www.carnivalpatras.gr/online-aitiseis/form-volunteers/

ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στάδια και δηλώνοντας τομείς ενδιαφέροντος και διαθεσιμότητα.

