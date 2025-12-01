Από το Καρναβάλι του Πουτινιάνο στην Πάτρα

Την Πάτρα επισκέφτηκε την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου τετραμελής αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Καρναβαλιού του Πουτινιάνο Danilo Davesta, ως προσκεκλημένη της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο Πουτινιάνο (12-15 Νοεμβρίου) και σφράγισε την συνεργασία δυο εκ των μεγαλύτερων Καρναβαλιών της Ευρώπης, ενταγμένη στην προσπάθεια της διεθνούς προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού αλλά και την ανάπτυξη στενών σχέσεών του με σημαντικά Καρναβάλια του εξωτερικού.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το απόγευμα η τετραμελής αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της Κωνσταντίνου Δραγώτη, του μέλους του Δ.Σ. της επιχείρησης Δημήτρη Δημησιάνου, του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Πατρέων, Σπύρου Κρότση και του νομικού σύμβουλου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου επισκέφτηκε το Δημαρχείο Πατρών όπου συναντήθηκε σε πολύ θερμό και γόνιμο κλίμα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος, έγινε ενημέρωση από τους επισκέπτες για το Καρναβάλι του Πουτινιάνο και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για μελλοντικές συνεργασίες, πολιτιστικές ανταλλαγές και τρόπους σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στα δυο Καρναβάλια, ενώ έγινε και ανταλλαγή δώρων.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το πρωί η αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο επισκέφτηκε το χώρο του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό όπου ξεναγήθηκε διεξοδικά από τους καλλιτέχνες-δημιουργούς των καρναβαλικών κατασκευών για τον τρόπο και τη διαδικασία παρασκευής των αρμάτων και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία που έχει καταστήσει το Καρναβαλικό Εργαστήρι μοναδικό στο είδος του. Οι επισκέπτες εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο δημιουργίας και τα υλικά των αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού (φελιζόλ κλπ) ο οποίος διαφέρει από τον τρόπο κατασκευής των αρμάτων του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο (τεχνική του χαρτιού, παπιέ μασέ) που οι υπερμεγέθεις διαστάσεις τους κυριαρχούν στο μακροβιότερο Καρναβάλι της Ευρώπης του οποίου η πρώτη πομπή πραγματοποιήθηκε το 1394.

Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση της ιταλικής αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.

Αργότερα πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στα Παλαιά Σφαγεία ευρεία σύσκεψη της ιταλικής αντιπροσωπείας με εκπρόσωπους της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας όπου συζητήθηκαν σε πρακτική βάση τρόποι συνεργασίας των δύο Καρναβαλιών στο μέλλον αλλά και η δυνατότητα υποβολής κοινής πρότασης του Πατρινού Καρναβαλιού, του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο και άλλων Καρναβαλιών της Μεσογείου και της Ευρώπης για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι δυο εκατέρωθεν επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Πουτινιάνο και Πάτρα έφεραν πολύ κοντά τα δυο κορυφαία Καρναβάλια της Ευρώπης, το παλαιότερο Καρναβάλι της Ευρώπης και το Καρναβάλι της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων στην κορύφωσή του θέτοντας τις πρώτες στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη στενών και δημιουργικών σχέσεων που όπως και οι δυο πλευρές δήλωσαν σε όλους τους τόνους, θέλουν να φέρουν σύντομα καρπούς".