Λάρισα: Aγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο – Ζητούν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες
Πλήθος αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας έχει συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου πριν από λίγο μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους.
Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες βρίσκονταν στην κεντρική είσοδο του Μεγάρου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
Ο τρίτος συλληφθείς, αγρότης και συνδικαλιστής, παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
