Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λάρισα: Aγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο – Ζητούν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Λάρισα: Aγρότες έξω από το Δικαστικό Μέ...

Μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες

Πλήθος αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας έχει συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου πριν από λίγο μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους.


Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες βρίσκονταν στην κεντρική είσοδο του Μεγάρου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
Ο τρίτος συλληφθείς, αγρότης και συνδικαλιστής, παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

φωτο eurokinissi

φωτο eurokinissi

φωτο eurokinissi

φωτο eurokinissi

φωτο eurokinissi

φωτο eurokinissi

Ειδήσεις Τώρα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Η ώρα των διαγραφών των «αιωνίων» πλησιάζει- Συζητούνται οι εξαιρέσεις- Τέλος του χρόνου κλείνουν οι κατάλογοι

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Έρχεται «αφρικανική καταιγίδα»

Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες Μπλόκο Λάρισα

Ειδήσεις