Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Οι βελγικές αρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες που αφορούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία»
Οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τρία άτομα στο πλαίσιο ερευνών για πιθανή απάτη που συνδέεται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα εκπαίδευσης διπλωματών, μεταξύ των οποίων και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι.
Η υπόθεση αφορά την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε. (EEAS) και το Κολέγιο της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, οι έρευνες — οι οποίες ξεκίνησαν μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου — πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε εγκαταστάσεις του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, όπως ανακοίνωσε η EPPO.
Οι βελγικές αρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες που αφορούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
