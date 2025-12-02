Πάτρα: Ασυνήθιστα νωρίς η κίνηση στα χριστουγεννιάτικα στολίδια- Οι τιμές- Τι προτιμούν οι Πατρινοί

Σε έντονο χριστουγεννιάτικο κλίμα έχει μπει ήδη η αγορά της Πάτρας, με στολίδια, λαμπιόνια, δέντρα και κάθε είδους διακοσμητικά να κυριαρχούν στις βιτρίνες και να προσελκύουν τους καταναλωτές.

Οι Πατρινοί έχουν ξεκινήσει από νωρίς τις αγορές τους για τον στολισμό των σπιτιών, δημιουργώντας αυξημένη κίνηση στα καταστήματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

«Η κίνηση είναι σαφώς μεγαλύτερη από πέρυσι και μάλιστα ξεκίνησε ασυνήθιστα νωρίς. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μπει στη γιορτινή ατμόσφαιρα», δηλώνει στο thebest.gr ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, υπεύθυνος καταστήματος με χριστουγεννιάτικα είδη στην Πάτρα.

Η τάση στο στολισμό

«Φέτος, μεγάλη ζήτηση έχουν τα κλασικά πράσινα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ενώ τα χιονισμένα φαίνεται να προτιμώνται λιγότερο. Στα χρώματα, οι διαχρονικές επιλογές, κόκκινο και χρυσό, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς. Παράλληλα, πολλοί προμηθεύονται στολίδια και για τα παιδικά δωμάτια, επιλέγοντας χρωματισμούς όπως το ροζ. Το μέγεθος του δέντρου εξαρτάται από τον χώρο του κάθε σπιτιού, κάποιοι διαλέγουν φαρδιά, πλούσια δέντρα, ενώ άλλοι καταλήγουν σε πιο μικρές επιλογές. Τα ανάποδα ή τα επιτοίχια δέντρα δεν βρίσκονται πλέον στις προτιμήσεις του κοινού. Όσον αφορά τα στολίδια, εκτός από τα κλασικά σχέδια, φέτος υπάρχει ενδιαφέρον και για πιο ιδιαίτερα κομμάτια, όπως η «δροσοσταλιά» ή τα διάφανα κρυστάλλινα στολίδια που περιέχουν λευκές φιγούρες με απαλές πράσινες αποχρώσεις.»

Οι τιμές

«Οι τιμές φέτος έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Το κόστος ενός δέντρου καθορίζεται τόσο από το ύψος του όσο και από την ποιότητά του, δηλαδή από τον αριθμό και την πυκνότητα των κλαδιών. Έτσι, ένα κοντύτερο αλλά πιο πυκνό δέντρο μπορεί να είναι ακριβότερο από ένα ψηλότερο με λιγότερο φύλλωμα. Οι τιμές στα μεγαλύτερα δέντρα, μπορεί, να ξεκινούν από τα 100 ευρώ και να φτάνουν έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Όσο για τα στολίδια, οι επιλογές είναι πάρα πολλές και το κόστος ποικίλλει, μπορείς να βρεις μια μπάλα με 1,80 ευρώ, αλλά και μία που κοστίζει 20 ευρώ, ανάλογα με το υλικό, το σχέδιο και τη λεπτομέρεια.»