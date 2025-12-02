Αιγάλεω: Άνδρας περιφερόταν γυμνός έξω από σχολείο

Το πρωί της Δευτέρας, 02.12.2025, γύρω στις 07:30, επικράτησε αναστάτωση έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, όταν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν έναν άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός στην περιοχή.

Αμεσα κλήθηκε η ΕΛ. ΑΣ, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον άνδρα.

Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.