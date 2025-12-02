Αιγάλεω: Άνδρας περιφερόταν γυμνός έξω από σχολείο

Κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη
Το πρωί της Δευτέρας, 02.12.2025, γύρω στις 07:30, επικράτησε αναστάτωση έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, όταν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν έναν άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός στην περιοχή.
Αμεσα κλήθηκε η ΕΛ. ΑΣ, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον άνδρα.
Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
H εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας, του Κλεομένη Κωστόπουλου, υποψήφια στα "Best Of Awards” του "Street Art Cities"
Πάτρα- Απεργία και αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας προς την Αποκεντρωμένη: Στους δρόμους οι ταξιτζήδες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Κλειστή και σήμερα η Ε.O. Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια - Κλιμακώνουν οι αγρότες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr