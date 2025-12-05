Η Netflix εξαγοράζει την Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια

Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
H Netflix, ο γίγαντας του streaming, θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Warner Bros. Discovery έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο αμερικανικές εταιρείες.
Αυτή η εξαγορά, η οποία δίνει στο Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max, είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
