Το «One Battle After Another» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Χρονιάς από τους Κριτικούς Ν. Υόρκης

Το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του στούντιο της Warner Bros., «One Battle After Another-Μια Μάχη μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν και Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, ανακηρύχθηκε η Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFCC), τα μέλη της οποίας συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν την Τρίτη 2/12 για να βραβεύσουν ξεχωριστές ερμηνείες και δημιουργίες του 2025.

Εκτός από το μεγάλο βραβείο, ο Μπενίτσιο Ντελ Τόρο κέρδισε και το βραβείο καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία ως Σενσέι Σέρτζιο Σεντ Κάρλος. Είναι το δεύτερο βραβείο στην καριέρα του 58χρονου ηθοποιού από την NYFCC, μετά τη νίκη του για την ταινία «Traffic» του Στίβεν Σόντερμπεργκ (2000), για την οποία αργότερα κέρδισε & το Όσκαρ.

Όπως γράφει το flix.gr, τα μέλη της απαιτητικής Ένωσης Κριτικών Ν. Υόρκης, που αποτελούνται από περισσότερους από 50 δημοσιογράφους — συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής κριτικού κινηματογράφου του Variety, Όουεν Γκλάιμπερμαν δεν δίστασαν ποτέ να πάνε κόντρα στο ρεύμα της βιομηχανίας και τα πιθανά φαβορί. Ο κύκλος των κριτικών παραμένει μια από τις πιο αναγνωρισμένες ομάδες της βιομηχανίας, ακόμη και αν οι επιλογές της σπάνια αντικατοπτρίζουν τους τελικούς νικητές της Ακαδημίας.

Τα βραβεία τους αναλυτικά έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: «Μια Μάχη Μετά την Αλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζαφάρ Παναχί «Ενα Απλό Ατύχημα»

Α' Αντρικός Ρόλος: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο Μυστικός Πράκτορας»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Ρόουζ Μπέρν, «If I Had Legs I'd Kick You-Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Μπενίτσιο Ντελ Τόρο «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ

Καλύτερο Σενάριο: «Marty Supreme» των Ρόναλντ Μπρόνστιν και Τζος Σάφντι

Καλύτερο Αnimation: «KPop Demon Hunters» των Μάγκι Κανγκ και Κρις Απελχανς

Καλύτερη Φωτογραφία: «Οι Αμαρτωλοί» - Οτομ Αρκαπόου Ντουράλντ σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» της Τζούλια Λόκτεβ

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «O Mυστικός Πράκτορας» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

Καλύτερη Ταινία Πρωτοεμφανιζόμενου: «Eephus» του Κάρσον Λαντ.

*Να προσθέσουμε πως το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον είναι & στην κορυφή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς, του έγκυρου περιοδικού Rolling Stone.

