Ολοκληρώθηκε με την απονομή των Βραβείων το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Με μία πανηγυρική Τελετή Λήξης, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου κατέβασε αυλαία την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος». Στις 10 ημέρες διάρκειας του Φεστιβάλ, η Καλαμάτα και άλλες 15 πόλεις της Πελοποννήσου μετατράπηκαν σε κοιτίδα πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργίας, με την προσέλευση θεατών και συμμετεχόντων να ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Κατά την Τελετή Λήξης απονεμήθηκαν τα Βραβεία στις ταινίες που ξεχώρισαν οι Κριτικές Επιτροπές.

Των βραβεύσεων προηγήθηκε η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ Daniel του Παύλου Βισσαρίου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης. Η παρουσία αυτή υπήρξε καρπός μιας εξαιρετικά σημαντικής συνεργασίας ανάμεσα στο Φεστιβάλ και την πόλη της Τρίπολης, συνεργασίας που όχι μόνο ενισχύει τους δεσμούς πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για νέες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ο συνθέτης και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο κοινό. Σύνθεση - ενορχήστρωση: Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Μουσικοί: Παρασκευάς Μουρλάς (βιολί), Γεωργία Μουρλά (βιολί), Νταβίνα Γολέγου (βιολί), Αθανάσιος Μάνος (μπουζούκι), Πάρης Μουρλάς (μπουζούκι), Βασίλης Δεμπεγιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Νίνα Γιαννίκα (ηλεκτρικό μπάσο), Σπύρος Μάνος (νταούλι) και Καλλίστη Πανταζή (ντραμς).

Βραβεία Ισότητας – Αλεξάνδρα Σκορδάκη

Το βραβείο τιμά τις κινηματογραφικές δημιουργίες που θέτουν στο επίκεντρο την προώθηση της ισότητας των φύλων, και την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Λευτέρη Φυλακτό (κινηματογραφιστή, προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτιστικού, Επιμορφωτικού και Παιδικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Προγράμματος Τηλεόρασης - ΕΡΤ), η Ηλέκτρα Βενάκη (μοντέζ, ερευνήτρια και ακαδημαϊκός) και η Anja Reiß (σκηνοθέτις, συγγραφέας), απένειμε το βραβείο στην ταινία «Χαμένη Εποχή» (The Lost Season) του Mehdi Ghanavati.

Το σκεπτικό της επιτροπής ήταν το εξής: «Μια ενδελεχής καταγραφή, στη διάρκεια πέντε χρόνων γυρισμάτων, που αποτυπώνει τη ζωή μιας νεαρής κοπέλας, της Κοσάρ, σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα σύνορα μεταξύ Ιράν και Αφγανιστάν. Με μια εξαιρετική αφήγηση, η ταινία καταγράφει την πορεία της Κοσάρ, παράλληλα με την ξήρανση της λίμνης Χαμούν και την καταστροφή κάθε ποιότητας ζωής στην περιοχή. Μια ταινία που καταφέρνει να αναδείξει τα προβλήματα μιας περιοχής και να τα κάνει καθολικά».

Παράλληλα η επιτροπή απένειμε δύο εύφημες μνείες στις ταινίες, «Πορεία στο Σκοτάδι» (Marching in the Dark) του Kinshuk Surjan, και Η Ημέρα που η Ισλανδία Παρέλυσε (The Day Iceland Stood Still) της Pamela Hogan.

Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Η κατηγορία αυτή αναδεικνύει τις δυναμικές φωνές των Ελλήνων ντοκιμαντεριστών και τις ιστορίες που φωτίζουν πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας, της Ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η νικητήρια ταινία επιδοτείται από το ΕΚΚΟΜΕΔ με το ποσό των 1000€.

Η επιτροπή αποτελούμενη από την Becca Bond (σκηνοθέτιδα, λέκτορα Πανεπιστημίου Bournemouth), τον Robert Rombout (σκηνοθέτη, φωτογράφο, εκπαιδευτικό) και τον Rajesh James (σκηνοθέτη, ερευνητή), απένειμε το βραβείο στην ταινία «’48 Αντίσταση στον Μεγάλο Εποικισμό» ('48 | Resisting The Big Settlement) της Ομάδας 218.

Το σκεπτικό της επιτροπής ήταν: «Αυτή η συγκινητική και δυνατή ταινία μας μεταφέρει στα σπίτια, τους δρόμους, τις αγορές και τους πολιτιστικούς χώρους των ανθρώπων που ζουν υπό τη συνεχή πίεση του «μεγάλου εποικισμού». Υπάρχουν σκηνές και αφηγήσεις τρομερής βίας, κυρίως όμως βλέπουμε μια πιο ήσυχη, πιο ύπουλη μορφή καταστροφής της οικιακής και πολιτιστικής ζωής. Η δύναμη της ταινίας έγκειται στην απεικόνιση των θεμάτων της με την αξιοπρέπεια, την αντοχή και τη δύναμή τους, καθώς και στην ενσυναίσθηση που προκαλεί στο κοινό της».

Παράλληλα η επιτροπή απένειμε εύφημη μνεία στην ταινία «Δέλτα» (Delta) της Βίβιαν Παπαγεωργίου.

Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Η επιτροπή αποτελούμενη από την Ελένη Ζαφειρίου (δικηγόρο, συγγραφέα), Δημήτρη Σαρρή (εκπαιδευτικό), και Abdullah Harun İlhan (σκηνοθέτη) απένειμε το βραβείο στην ταινία «Οι Επικηρυγμένοι» (The Outlaws) του Ίωνα Ευθυμίου.

Η επιτροπή απένειμε & δύο εύφημες μνείες στα ντοκιμαντέρ «Ανάμεσα σε Σφύρα και Άκμονα (Between a Rock And a Hard Place) του Θάνου Λυμπερόπουλου και Ανάκλισις (Anaklisis) του Γιάννη Πόθου.

Το συνολικό σκεπτικό της επιτροπής: «Η κριτική επιτροπή θέλει να δηλώσει ότι ήταν μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία, καθώς όλες οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, σημαντικές και πολλές από αυτές, άξιες για το τελικό βραβείο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στο μέλλον τα βραβεία και οι «μνείες» να είναι περισσότερα. Το σκεπτικό της επιτροπής συμπεριέλαβε τα τεχνικά ζητήματα, την αισθητική και το περιεχόμενο των ταινιών στα κριτήρια που την οδήγησαν στο αποτέλεσμα. Έτσι οι ταινίες κρίθηκαν συνολικά σαν έργα, αλλά και στα μέρη τους. Είναι σημαντικό ότι θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ενθαρρύνουμε όλους του συμμετέχοντες να συνεχίσουν την «καλή δουλειά τους». Η Τέχνη πάντα φωτίζει την πραγματικότητα και βοηθάει να κατανοούμε την πραγματικότητα καλύτερα».

Βραβείο Αφιερώματος «Αλληλεγγύη»

Η αλληλεγγύη είναι το συνεκτικό νήμα που διατρέχει τις φετινές ταινίες, λειτουργώντας ως φάρος αντίστασης σε μια εποχή βαθιών κρίσεων και διχασμού. Η κριτική επιτροπή στελεχώθηκε από σπουδαστές και σπουδάστριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η επιτροπή απένειμε το βραβείο στο "Ελευθερώστε τον Leonard Peltier" (Free Leonard Peltier) των Jesse Short Bull και David France.

Το σκεπτικό της επιτροπής: «Με την υποδειγματική αφήγηση, τον καταιγιστικό ρυθμό, την εις βάθος έρευνα , την εξαιρετική διαχείριση των τεκμηρίων που χρησιμοποιήθηκαν στο δικαστήριο και την αρμονική σύνδεσή τους με τις βιωματικές αφηγήσεις, το καλλιτεχνικό αυτό αποτέλεσμα παρουσιάζει κάποιες μελανές στιγμές της νεότερης ιστορίας. Οι δημιουργοί της ταινίας βρίσκουν την χρυσή τομή ανάμεσα στην τέχνη και τον ακτιβισμό».

Παράλληλα η επιτροπή απένειμε δύο εύφημες μνείες, στις ταινίες Η Ημέρα που η Ισλανδία Παρέλυσε (The Day Iceland Stood Still) της Pamela Hogan, και Θέλησις (Thelisis) των Πέτρου Σοφικίτη και Θανάση Σπυρόπουλου.

Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας

Συνεχίζοντας την πολύχρονη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΔΦΝΠ, 67 τριτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (υπό την επίβλεψη των καθηγητών Πάνου Ανέστη και Ιωάννη Σκοπετέα) αξιολόγησαν τα διεθνή κοινωνικά ντοκιμαντέρ του φετινού φεστιβάλ και απένειμαν το Βραβείο Κοινωνικού Ντοκιμαντέρ στο "Αθωότητα (Innocence)" του Guy Davidi. Το σκεπτικό της επιτροπής: «Η τραγική πλευρά της στρατιωτικής υποχρέωσης σε μια κοινωνία όπου η ένταξη στον στρατό θεωρείται μονόδρομος, γίνεται ποιητικός στοχασμός πάνω στην αθωότητα, η οποία επιμένει να θυσιάζεται στο όνομα της “εθνικής ασφάλειας”».

Βραβείο Περιβάλλοντος

Αναγνωρίζοντας την κλιματική κρίση ως την κορυφαία πρόκληση της εποχής μας, η Tέχνη του ντοκιμαντέρ συναντά την επιτακτική ανάγκη για βιώσιμη δράση στο αφιέρωμα του ΔΦΝΠ. Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Στράτο Κεντάκη (περιβαλλοντολόγο), Andreas Hartmann (σκηνοθέτη, παραγωγό), και Αγγελική Αντωνίου (σκηνοθέτιδα), απένειμε το βραβείο στην ταινία Πρόβατα (Sheep) του Ruud De Keyser.

Παράλληλα η επιτροπή απένειμε εύφημη μνεία στην ταινία "Εκτός Στόχου (Off The Mark)" της Wera Uschakowa.

Βραβείο Διεθνούς Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με διδάσκοντα τον Επίκ. Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Παναγόπουλο, συστάθηκε μια ομάδα 18 φοιτητών/ριών για την επιλογή του συγκεκριμένου βραβείου. Η ομάδα επέλεξε το διεθνές ντοκιμαντέρ "Ένας Ποιητής από τη Γάζα" (Free Words: A Poet From Gaza) του Abdullah Harun İlhan.

Βραβεία Κοινού

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι θεατές ψήφιζαν κατά την έξοδό τους από τις προβολές, για τα Βραβεία Κοινού.

Βραβείο Κοινού - Ελληνικό Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Εδώ Μιλάνε για Λατρεία του Βύρωνα Κριτζά.

Βραβείο Κοινού - Διεθνές Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Ελευθερώστε τον Leonard Peltier (Free Leonard Peltier) των Jesse Short Bull και David France.

Βραβείο Κοινού - Ελληνικό Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Να Φοβάσαι τ' Άστρα του Νοτιά (Beware Of The Southern Stars) του Χρήστου Καρτέρη

Βραβείο Κοινού - Διεθνές Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Ένας Ποιητής από τη Γάζα (Free Words: A Poet From Gaza) του Abdullah Harun İlhan.

Με 77 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ (εκ των οποίων τα 44 είναι Ελληνικές πρεμιέρες) και 32 ταινίες μικρού μήκους, το μεγάλο διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ, πάντοτε με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του.

Καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών, αφίξεων και δράσεων, επιβεβαίωσε τον διεθνή του χαρακτήρα και την ανοδική του πορεία, καθώς εισήλθε στη δεύτερη δεκαετία ζωής του, πάντα σε διοργάνωση του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Από τις 21 έως και τις 30 Νοεμβρίου, η Καλαμάτα και ένα δίκτυο 15 πόλεων της Πελοποννήσου (Πάτρα, Ναύπλιο, Άργος, Γύθειο, Δημητσάνα, Ξυλόκαστρο, Στυμφαλία, Σπάρτη, Τρίπολη, Μονεμβασιά, Λεωνίδιο, Φιλιατρά, Αμαλιάδα, Ακράτα και Μονή Πορετσού) φιλοξένησε ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και πλήθος δράσεων, όπως masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, και ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές, αποτελώντας έναν ισχυρό κόμβο πολιτιστικής εξωστρέφειας και αναπτυξιακού δυναμισμού.

Τα 7 σεμινάρια για μαθητές, σπουδαστές και ενήλικες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε επίπεδο συμμετοχής και καλλιτεχνικού αποτελέσματος, ενώ περισσότεροι από 70 σκηνοθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρευρέθηκαν στην Καλαμάτα και το δίκτυο πόλεων του Φεστιβάλ, παρουσίασαν τα έργα τους και συνομίλησαν με το κοινό, στη μεγάλη Πελοποννησιακή Γιορτή του Ντοκιμαντέρ.

Τέλος η νέα συνεργασία με το Nordic/Docs Festival της Νορβηγίας, ενίσχυσε τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, προωθώντας νέες συμπαραγωγές Ελλάδας – Νορβηγίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα και στις δύο χώρες να προωθήσουν ντοκιμαντέρ παραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com

*Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώθηκε από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και τους Δήμους Τρίπολης, Ήλιδας και Ξυλοκάστρου, καθώς και τους πολιτιστικούς φορείς των άλλων πόλεων του δικτύου.

