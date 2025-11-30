Ξεκίνησαν στον Πύργο το 28ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και η 25η Camera Zizanio

Σε κεφάτο και αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 29η Νοεμβρίου η τελετή έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 25ης Camera Zizanio που επιστρέφουν στις αίθουσες του Πύργου, της Αμαλιάδας και άλλων δέκα πόλεων, συμπληρώνοντας 28 χρόνια δράσης και προσφοράς στην ελληνική κινηματογραφική εκπαίδευση και δημιουργία.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, από τη φύση του χαρούμενο και ζωηρό, το Φεστιβάλ Ολυμπίας, η μεγαλύτερη νεανική κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, έχει φέτος έναν ακόμα λόγο να γιορτάζει.

Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παντελής Παντελόγλου, το έργο ανάπλασης του ΑΣΟ, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν μερικές μέρες ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου, σε πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας», όπου θα βρουν μόνιμη στέγη οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ.

Η ιδέα της επανάχρησης του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού στον Πύργο ως χώρου εκπαίδευσης, τέχνης και πολιτισμού, τέθηκε από το Φεστιβάλ είκοσι χρόνια πριν, ήδη από το 2004, καθώς είχε να αντιμετωπίσει έναν αντικειμενικό περιορισμό: η πόλη του Πύργου δεν διέθετε, όπως δεν διαθέτει μέχρι σήμερα, επαρκείς υποδομές για πολιτιστικές δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως το Φεστιβάλ Ολυμπίας, με χιλιάδες θεατές και ωφελούμενους, και με εκατοντάδες επισκέπτες απ' το εξωτερικό στην κεντρική του διοργάνωση στις αρχές του Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι το Φεστιβάλ έθεσε στο δημόσιο διάλογο το ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το πρακτικά εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλές δεκαετίες εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού του Πύργου. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλο αμφιθέατρο, πλατό, στούντιο ηχογράφησης και χώρους μοντάζ.

Παίρνοντας τον λόγο ο Βασίλης Γιαννόπουλος, που τόσο ως αντιπεριφερειάρχης Ηλείας όσο και ως αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων σήμερα, πίστεψε στη δυναμική του έργου και έπραξε ό,τι ήταν δυνατό για να το προχωρήσει, υπογράμμισε: «Δεν γινόταν να ολοκληρωθεί χωρίς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θεωρήσαμε λοιπόν αναγκαίο και ο εξοπλισμός να ενταχθεί στον συνολικό προϋπολογισμό ύψους 13.585.655 ευρώ. Είναι ένα σύνθετο, ειδικών απαιτήσεων έργο. Μας πήρε πολύ χρόνο να φτάσουμε μέχρι εδώ. Έξι ολόκληρα χρόνια. Αλλά με τη στήριξη του περιφερειάρχη, τα καταφέραμε».

Σε μήνυμά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης ανέφερε πως το Φεστιβάλ Ολυμπίας «αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της Ηλείας, πρωταγωνιστώντας, κάθε χρονιά, στον πολιτισμό και τη νεανική δημιουργικότητα. Άρα είναι μία επένδυση στο μέλλον του τόπου. Πλέον είμαστε στην τελική ευθεία ως προς την ανάπλαση του ΑΣΟ».

Στην έναρξη παρευρέθηκε ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής ο οποίος δήλωσε «ιδιαίτερα χαρούμενος που η πόλη θα πάλλεται στους ρυθμούς της νεολαίας: ζωντάνια, ενθουσιασμός, προβληματισμός, ανησυχία, πάθος, έρωτας». Ανακοίνωσε μάλιστα πως προβλέπεται να γίνει ανακαίνιση του πανέμορφου κτιρίου του Τσίλερ, του «Απόλλωνα». Και προσέθεσε: «Εδώ στην Ηλεία έχουμε στερηθεί τις πανεπιστημιακές σχολές. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να σκεφτούμε πως θα ήταν σκόπιμο να λειτουργήσει μία σχολή κινηματογράφου στον τόπο μας, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις; Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και της προαγωγής της κινηματογραφικής τέχνης και της οπτικοακουστικής παιδείας; Ας διεκδικήσουμε λοιπόν μία πανεπιστημιακή σχολή κινηματογράφου».

Την τελετή παρουσίασε με ζωντάνια και χιούμορ ένα πρώην "Ζιζάνιο", η πρωτοετής φοιτήτρια νομικής σήμερα Ζωή Μπέκιου. Μία επιλογή αντιπροσωπευτική της φιλοσοφίας του Φεστιβάλ να εμπλέκει ενεργά τα παιδιά -που ξεκινούν ως θεατές και στην πορεία γίνονται «κομμάτι» του.

Τα παιδιά πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, και όχι μόνο στις ταινίες και τα εργαστήρια του.

Σε ένα βιντεάκι που προβλήθηκε στην έναρξη, ακούσαμε τις ζωηρές εντυπώσεις έφηβων που εκπροσώπησαν το Φεστιβάλ, αποσπώντας μάλιστα το ετήσιο Βραβείο Εργαστηρίου στο Youth Cinema Network για την ταινία τους (Dis)connected που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του περσινού πολυεθνικού εργαστηρίου Μythos Project.

Συγκίνηση προκάλεσε η μνημόνευση τεσσάρων ανθρώπων που σήμαιναν πολλά για το Φεστιβάλ και απεβίωσαν το 2025: ο σπουδαίος Θανάσης Ρεντζής, ο θεμελιωτής του πειραματικού κινηματογράφου στην Ελλάδα και ένθερμος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Ολυμπίας, η αρχιτέκτων Γιούλη Τσακιρίδου Αποστολοπούλου που αφιέρωσε άπειρο χρόνο και ενέργεια στο Φεστιβάλ, ο Χρίστος Κανελλακόπουλος που μάγευε τους επισκέπτες μας με το κρασί και τη φιλοξενία του Κτήματος Μερκούρη και βέβαια ο υπέροχος Κώστας Κατράκης: ο δικός μας άνθρωπος, η ψυχή του Zizanimation, που έφυγε πολύ νωρίς και πολύ άδικα από κοντά μας. Ένα μικρό αφιέρωμα του φεστιβάλ κατάφερε να αποδώσει το πάθος, το χιούμορ και την αστείρευτη ενέργεια που έβαλε στην τέχνη του και στην επαφή του με τα παιδιά. Καλό τους ταξίδι...

Στην τελετή έναρξης παρουσιάστηκαν οι κριτικές επιτροπές και τα τέσσερα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ Ολυμπίας: Ταινίες Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίες Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, Ταινίες Animation Μικρού Μήκους, "KIDS & DOCS" (ντοκιμαντέρ για παιδιά, που προβάλλονται στην Αμαλιάδα).

Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο -και μαγικό: το 2024 πάνω από 80 σχολεία της Ηλείας συμμετείχαν οργανωμένα σε κάποιο εργαστήριο, με πάνω από 2.700 παιδιά να ωφελούνται απ' τη συμμετοχή, ενώ άλλα 200 παιδιά συμμετείχαν στα ανεξάρτητα εργαστήρια για εφήβους και στις κριτικές επιτροπές. Φέτος, 250 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εργαστήρια και επιτροπές και 150 σχολεία ζήτησαν να λάβουν μέρος σε εργαστήριο.

Παρουσιάζοντας το φετινό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 64 ταινίες από 46 χώρες, ο Παντελής Παντελόγλου μίλησε για τον διττό ρόλο του Φεστιβάλ Ολυμπίας που είναι να ενθαρρύνει την παραγωγή του κινηματογράφου για παιδιά και νέους, αλλά και την κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα. «Δυστυχώς, δεν υπάρχει επαφή με την οργανωμένη εκπαίδευση στη χώρα μας. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν και από κινηματογράφο και από εκπαίδευση...».

Και υπενθύμισε πως η εβδομάδα που ξεκινά «μπορεί να είναι η κεντρική διοργάνωσή μας, αλλά το φεστιβάλ τρέχει όλον το χρόνο. Θα ακολουθήσουν άλλα 60 εργαστήρια σε σχολεία της περιοχής».

Οι φετινές δράσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνουν και φέτος Διήμερη Διεθνή Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση, η οποία ξεκίνησε χθες με μεγάλη επιτυχία, παρουσία εκπαιδευτικών, και συνεχίστηκε σήμερα με σημαντικές εισηγήσεις και στρογγυλά τραπέζια, ενώ η Τετάρτη 3/12 θα είναι η Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά, με την τελική παρουσίαση του Pitching Lab, το οποίο εντάσσεται πλέον στο πλαίσιο της αλυσίδας "The Οlympia Effect", την προβολή δέκα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους φετινής παραγωγής για παιδιά και εφήβους και την απονομή βραβείου.

Θέλοντας να μεταφέρει το πνεύμα της φετινής Camera Zizanio, η οποία φέτος θα προβάλλει 186 ταινίες από 53 χώρες, φτιαγμένες από παιδιά ηλικίας 4-20 ετών, o καλλιτεχνικός διευθυντής Μανώλης Μελισσουργός, μοιράστηκε με το κοινό μία όμορφη ανέκδοτη ιστορία:

«Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης ηχογραφούσε το "'Αξιον εστί" με τον Μπιθικώτση, ένα σχολείο επισκέφθηκε το στούντιο. Ο Μίκης είπε πως ήθελε τα παιδιά να μπουν μέσα στο στούντιο την ώρα της ηχογράφησης. Παρά τις ενστάσεις των τεχνικών και του Μπιθικώτση, επέμεινε, λέγοντας πως θέλει ο κόσμος να ακούει τις ανάσες των παιδιών στο "Ένα το χελιδόνι" -ακόμα κι αν δεν το ξέρει... Γι' αυτές τις ανάσες των παιδιών κάνουμε ό, τι κάνουμε στην Camera Zizanio και το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Για να ανασαίνουν ελεύθερα...».

Κλείνοντας, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, κήρυξε την έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Ολυμπίας λέγοντας πως «υπογράψαμε τριετή προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας, ΥΠΠΟ και Περιφέρειας, η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Φεστιβάλ έως το 2027, τη χρονιά που θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια όμορφη συναυλία από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού.